Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, thực phẩm, đơn hàng, nguyên nhiên vật liệu....phục vụ cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Tập đoàn. Tìm kiếm, mở rộng liên tục nhà cung cấp/nhà sản xuất để so sánh các điều kiện về nguồn cung cấp vật tư, dịch vụ hậu mãi và giá cả. Đàm phán với các nhà cung cấp về các điều khoản & điều kiện hợp đồng mua hàng tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty. Xử lý, theo dõi hồ sơ thanh toán, tạm ứng cho nhà cung cấp để thực hiện đơn hàng. Theo dõi tiến độ cung cấp các đơn hàng được phụ trách, báo cáo cho các bộ phận về kế hoạch cung ứng hàng hóa. Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí. Kiểm soát và đánh giá nhà cung cấp định kỳ đảm bảo tính trung thực, khách quan và chính xác Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. Thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, năm.

Thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị, công cụ dụng cụ, thực phẩm, đơn hàng, nguyên nhiên vật liệu....phục vụ cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Tập đoàn.

Tìm kiếm, mở rộng liên tục nhà cung cấp/nhà sản xuất để so sánh các điều kiện về nguồn cung cấp vật tư, dịch vụ hậu mãi và giá cả.

Đàm phán với các nhà cung cấp về các điều khoản & điều kiện hợp đồng mua hàng tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty. Xử lý, theo dõi hồ sơ thanh toán, tạm ứng cho nhà cung cấp để thực hiện đơn hàng.

Theo dõi tiến độ cung cấp các đơn hàng được phụ trách, báo cáo cho các bộ phận về kế hoạch cung ứng hàng hóa.

Bảo đảm cung ứng đúng số lượng, chất lượng, thời hạn, có tính đến tiết kiệm chi phí.

Kiểm soát và đánh giá nhà cung cấp định kỳ đảm bảo tính trung thực, khách quan và chính xác

Thực hiện những công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Thực hiện báo cáo hàng tháng, quý, năm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học; Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm mua hàng thực phẩm cho khách sạn/resort là một lợi thế. Nắm vững kiến thức về chuyên môn về thu mua và cung ứng sản phẩm; Thành thạo tin học Văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm liên quan công việc; Nhạy bén, khả năng giao tiếp và thương lượng tốt; ngay thẳng, chính trực. Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập, đội nhóm tốt. Có khả năng triển khai các chương trình mua hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt và xử lý nhiều đơn hàng khác nhau trong cùng thời điểm

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học;

Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, có kinh nghiệm mua hàng thực phẩm cho khách sạn/resort là một lợi thế.

Nắm vững kiến thức về chuyên môn về thu mua và cung ứng sản phẩm;

Thành thạo tin học Văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm liên quan công việc;

Nhạy bén, khả năng giao tiếp và thương lượng tốt; ngay thẳng, chính trực.

Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập, đội nhóm tốt.

Có khả năng triển khai các chương trình mua hàng theo kế hoạch đã được phê duyệt và xử lý nhiều đơn hàng khác nhau trong cùng thời điểm

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15 - 20 triệu/ tháng + thưởng + phụ cấp. Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng Review tăng lương 1 lần/năm; Được tham gia xây dựng hệ thống quy trình mua hàng từ đầu; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quyết liệt và sáng tạo; Được đóng bảo hiểm xã hội khi qua thử việc; Được du lịch hàng năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước,

Lương cứng: 15 - 20 triệu/ tháng + thưởng + phụ cấp.

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cứng

Review tăng lương 1 lần/năm;

Được tham gia xây dựng hệ thống quy trình mua hàng từ đầu;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quyết liệt và sáng tạo;

Được đóng bảo hiểm xã hội khi qua thử việc;

Được du lịch hàng năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin