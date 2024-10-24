Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty cổ phần cơ khí dầu khí làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn

- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu, tiến hành phân tích, xác định rõ các yêu cầu mua hàng: Màu sắc, thành phần, kích thước, thông số kỹ thuật,...

- Lập kế hoạch thu mua hàng hóa đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu, trang thiết bị,...phục vụ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp

- Tìm nguồn hàng (sourcing) và phát triển các nhà cung cấp

- Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp (NCC), quản lý NCC gồm: đánh giá, đào tạo, hợp tác, phát triển NCC chiến lược

- Theo dõi tình trạng đơn hàng: Book vận chuyển, giải quyết các vấn đề phát sinh về số lượng, chất lượng, khai báo hải quan,...

- Xử lý các loại chứng từ thanh toán và chuyển cho bộ phận kế toán quản lý

- Xác định các cơ hội và thực hiện công việc để đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí mua hàng

- Quản lý tuân thủ pháp lý liên quan đến hoạt động mua hàng

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế, ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan...

- Có ngoại ngữ: Anh hoặc Trung

- Am hiểu thị trường kinh doanh dự án liên quan đến lĩnh vực lọc nước hoặc đồ điện máy, điện tử, gia dụng... là một lợi thế.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mua hàng, xuất nhập khẩu

- Kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích số liệu, sử dụng tin học văn phòng thành thạo,

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công việc

- Thu nhập: 17 - 20 triệu hoặc thỏa thuận (cao hơn) theo năng lực ứng viên

- Chế độ cơm trưa tại công ty, bảo hiểm sức khỏe, tháng lương 13

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài. Được đào tạo bởi chuyên viên trong nước và nước ngoài phù hợp với định hướng công việc.

