Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty cổ phần cơ khí dầu khí làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Công ty cổ phần cơ khí dầu khí
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu, tiến hành phân tích, xác định rõ các yêu cầu mua hàng: Màu sắc, thành phần, kích thước, thông số kỹ thuật,...
- Lập kế hoạch thu mua hàng hóa đảm bảo cung cấp đủ nguyên vật liệu, trang thiết bị,...phục vụ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp
- Tìm nguồn hàng (sourcing) và phát triển các nhà cung cấp
- Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp (NCC), quản lý NCC gồm: đánh giá, đào tạo, hợp tác, phát triển NCC chiến lược
- Theo dõi tình trạng đơn hàng: Book vận chuyển, giải quyết các vấn đề phát sinh về số lượng, chất lượng, khai báo hải quan,...
- Xử lý các loại chứng từ thanh toán và chuyển cho bộ phận kế toán quản lý
- Xác định các cơ hội và thực hiện công việc để đạt được mục tiêu tiết kiệm chi phí mua hàng
- Quản lý tuân thủ pháp lý liên quan đến hoạt động mua hàng

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế, ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan...
- Có ngoại ngữ: Anh hoặc Trung
- Am hiểu thị trường kinh doanh dự án liên quan đến lĩnh vực lọc nước hoặc đồ điện máy, điện tử, gia dụng... là một lợi thế.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mua hàng, xuất nhập khẩu
- Kỹ năng thương lượng, đàm phán tốt
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích số liệu, sử dụng tin học văn phòng thành thạo,
- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công việc

Tại Công ty cổ phần cơ khí dầu khí Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 17 - 20 triệu hoặc thỏa thuận (cao hơn) theo năng lực ứng viên
- Chế độ cơm trưa tại công ty, bảo hiểm sức khỏe, tháng lương 13
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài. Được đào tạo bởi chuyên viên trong nước và nước ngoài phù hợp với định hướng công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D1, khu C, khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

