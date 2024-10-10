Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân tích và xây dựng chương trình khuyến mãi hàng tháng
2. Phân tích doanh số, lãi gộp, margin, tồn kho để đề xuất các hành động cải thiện
3. Phân tích và lên kế hoạch nhập hàng:
Phân tích số bán của các tháng gần nhất, kế hoạch mở mới showroom kết hợp với CTKM đã được duyệt để lên kế hoạch đặt hàng và đề xuất phê duyệt Cập nhật và theo dõi tồn kho, số bán, nợ đơn để điều chỉnh kế hoạch đặt hàng cho phù hợp và đề xuất duyệt PO đặt hàng Cập nhật và thông báo đến khối bán thời gian dự kiến hàng hóa về trong tháng để khối bán tư vấn cho khách hàng Phân tích số bán, các CTKM dự kiến chạy trong các tháng tới, kế hoạch mở mới showroom, kế hoạch đưa vào các sản phẩm mới vào hệ thống và hợp đồng cam kết doanh số với NCC để lên kế hoạch đặt hàng cho các quý trong năm để đề xuất duyệt và gửi cho NCC để NCC có kế hoạch nhập nguyên vật liệu
Phân tích số bán của các tháng gần nhất, kế hoạch mở mới showroom kết hợp với CTKM đã được duyệt để lên kế hoạch đặt hàng và đề xuất phê duyệt
Cập nhật và theo dõi tồn kho, số bán, nợ đơn để điều chỉnh kế hoạch đặt hàng cho phù hợp và đề xuất duyệt PO đặt hàng
Cập nhật và thông báo đến khối bán thời gian dự kiến hàng hóa về trong tháng để khối bán tư vấn cho khách hàng
Phân tích số bán, các CTKM dự kiến chạy trong các tháng tới, kế hoạch mở mới showroom, kế hoạch đưa vào các sản phẩm mới vào hệ thống và hợp đồng cam kết doanh số với NCC để lên kế hoạch đặt hàng cho các quý trong năm để đề xuất duyệt và gửi cho NCC để NCC có kế hoạch nhập nguyên vật liệu
4. Đàm phán ký kết hợp đồng với Nhà cung cấp:
Thực hiện phân tích số liệu, đưa ra phương pháp luận và đề xuất các điều khoản hợp đồng đối với từng NCC Thực hiện ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các biên bản thoả thuận liên quan giữa công ty với từng NCC
Thực hiện phân tích số liệu, đưa ra phương pháp luận và đề xuất các điều khoản hợp đồng đối với từng NCC
Thực hiện ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng, các biên bản thoả thuận liên quan giữa công ty với từng NCC
5. Cập nhật, đề xuất và phối hợp với kế toán về các khoản thanh toán công nợ cho NCC hàng tháng:
Cập nhật và thông báo đến khối bán thời gian dự kiến hàng hóa về trong tháng để khối bán tư vấn cho khách hàng Cập nhật, theo dõi và đề xuất thanh toán cho NCC phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty và kế hoạch hàng hóa về trong tháng nhằm đảm bảo vận hành kinh doanh Bàn giao, theo dõi tình trạng hợp đồng đối với từng NCC với bộ phận kế toán.
Cập nhật, theo dõi và đề xuất thanh toán cho NCC phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty và kế hoạch hàng hóa về trong tháng nhằm đảm bảo vận hành kinh doanh
Bàn giao, theo dõi tình trạng hợp đồng đối với từng NCC với bộ phận kế toán.
6. Xây dựng và phân tích tính năng sản phẩm mới
7. Xây dựng kế hoạch trưng bày và CTKM
8. Đặt đơn hàng đầu tiên
9. Lên kế hoạch ra mắt sản phẩm và hoàn thiện thông tin ra mắt sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan Kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương tối thiểu 5 năm Thông thạo về nghiệp vụ mua hàng khối bán lẻ, các điều khoản hợp đồng thu mua nghiệp vụ ngoại thương Thành thạo Word, Excel, Outlook Ứng viên đã có kinh nghiệm nhập khẩu là lợi thế Có khả năng giao tiếp tốt Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm Chịu đựng áp lực công việc cao, luôn thực hiện đúng cam kết về thời gian Có khả năng sử dụng tốt Tiếng Anh trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan
Kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương tối thiểu 5 năm
Thông thạo về nghiệp vụ mua hàng khối bán lẻ, các điều khoản hợp đồng thu mua nghiệp vụ ngoại thương
Thành thạo Word, Excel, Outlook
Ứng viên đã có kinh nghiệm nhập khẩu là lợi thế
Có khả năng giao tiếp tốt
Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm
Chịu đựng áp lực công việc cao, luôn thực hiện đúng cam kết về thời gian
Có khả năng sử dụng tốt Tiếng Anh trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thương lượng Chính sách đãi ngộ và thưởng hấp dẫn (Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, Vuners Voucher, Vuners Birthday, Vuners Vacation). Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 160 Cửa hàng trên toàn quốc, định giá Công ty 150 triệu USD vào năm 2023. Chương trình bảo hiểm sức khỏe nâng cao Vuners Care. Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty. Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty. Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Mức lương: thương lượng
Chính sách đãi ngộ và thưởng hấp dẫn (Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, Vuners Voucher, Vuners Birthday, Vuners Vacation).
Làm việc tại Công ty bán lẻ Nệm và phụ kiện hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hơn 160 Cửa hàng trên toàn quốc, định giá Công ty 150 triệu USD vào năm 2023.
Chương trình bảo hiểm sức khỏe nâng cao Vuners Care.
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao của công ty.
Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

