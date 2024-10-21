Tuyển Thực phẩm đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, P10, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Sử dụng cơ bản được Tiếng Trung Đánh giá kế hoạch đặt hàng, kiểm soát quá trình mua hàng Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn hàng hóa Đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ quy trình mua hàng Kiểm soát chương trình khuyến mãi, hàng tài trợ từ nhà cung cấp Tìm kiếm nguồn hàng có giá tốt, đảm bảo về Luật An Toàn Thực Phẩm, chất lượng và an toàn Sử dụng phần mềm SAP

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt Có khả năng làm việc độc lập Có kinh nghiệm thu mua mặt hàng thực phẩm nước ngoài Tốt nghiệp các ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế Sử dụng cơ bản Tiếng Trung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương Đóng BHXH ngay tại thời gian thử việc Bảo hiểm 24/7 Tham gia tất cả các hoạt động teambuilding, event của Công ty Các chính sách ưu đãi cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

