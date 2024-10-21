Tuyển Thực phẩm đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Thực phẩm đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Thực phẩm đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, P10, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Sử dụng cơ bản được Tiếng Trung Đánh giá kế hoạch đặt hàng, kiểm soát quá trình mua hàng Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn hàng hóa Đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ quy trình mua hàng Kiểm soát chương trình khuyến mãi, hàng tài trợ từ nhà cung cấp Tìm kiếm nguồn hàng có giá tốt, đảm bảo về Luật An Toàn Thực Phẩm, chất lượng và an toàn Sử dụng phần mềm SAP
Sử dụng cơ bản được Tiếng Trung
Đánh giá kế hoạch đặt hàng, kiểm soát quá trình mua hàng
Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn hàng hóa
Đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng
Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ quy trình mua hàng
Kiểm soát chương trình khuyến mãi, hàng tài trợ từ nhà cung cấp
Tìm kiếm nguồn hàng có giá tốt, đảm bảo về Luật An Toàn Thực Phẩm, chất lượng và an toàn
Sử dụng phần mềm SAP

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt Có khả năng làm việc độc lập Có kinh nghiệm thu mua mặt hàng thực phẩm nước ngoài Tốt nghiệp các ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế Sử dụng cơ bản Tiếng Trung
Trung thực
Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập
Có kinh nghiệm thu mua mặt hàng thực phẩm nước ngoài
Tốt nghiệp các ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế
Sử dụng cơ bản Tiếng Trung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương Đóng BHXH ngay tại thời gian thử việc Bảo hiểm 24/7 Tham gia tất cả các hoạt động teambuilding, event của Công ty Các chính sách ưu đãi cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm của Công ty
Thử việc 100% lương
Đóng BHXH ngay tại thời gian thử việc
Bảo hiểm 24/7
Tham gia tất cả các hoạt động teambuilding, event của Công ty
Các chính sách ưu đãi cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 21 RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

