Tuyển Thực phẩm đồ uống CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
- Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, P10, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Sử dụng cơ bản được Tiếng Trung
Đánh giá kế hoạch đặt hàng, kiểm soát quá trình mua hàng
Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn hàng hóa
Đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng
Tiếp nhận, giải quyết các vấn đề liên quan đến toàn bộ quy trình mua hàng
Kiểm soát chương trình khuyến mãi, hàng tài trợ từ nhà cung cấp
Tìm kiếm nguồn hàng có giá tốt, đảm bảo về Luật An Toàn Thực Phẩm, chất lượng và an toàn
Sử dụng phần mềm SAP
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực
Có khả năng đàm phán, giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập
Có kinh nghiệm thu mua mặt hàng thực phẩm nước ngoài
Tốt nghiệp các ngành liên quan: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế
Sử dụng cơ bản Tiếng Trung
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 100% lương
Đóng BHXH ngay tại thời gian thử việc
Bảo hiểm 24/7
Tham gia tất cả các hoạt động teambuilding, event của Công ty
Các chính sách ưu đãi cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
