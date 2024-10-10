Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 105 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nhu cầu thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh – tiếp thị: động thái người tiêu dùng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh, phát triển sản phẩm mới, đo lường hiệu quả của các hoạt động marketing, hoạt động hỗ trợ bán hàng....và đề xuất cho Giám đốc phụ trách. Lên kế hoạch thực hiện và trình phê duyệt chương trình hành động. Tổ chức thực hiện (triển khai và điều phối) kế hoạch, chương trình marketing đã được duyệt. Phân tích và xử lý dữ liệu thu thập, báo cáo tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm các chương trình thực hiện. Tìm hiểu thị trường, lập danh sách các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng trong tương lai. Lập hồ sơ về các sản phẩm viễn thông/ các dịch vụ viễn thông liên quan, thiết bị, giá cả, các chính sách về giá, khuyến mãi,.. của các đối thủ cạnh tranh. Theo dõi cập nhật kịp thời vào hồ sơ động thái của các đối thủ cạnh tranh Lập báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm. Lập danh sách phân tích nhu cầu của các khu vực khách hàng. Cập nhật danh sách các thay đổi nhu cầu của từng khu vực. Phân tích các nhu cầu marketing có thể đáp ứng hiện tại, chuyển hỗ trợ bộ phận kinh doanh. Đối với các nhu cầu marketing chưa thể đáp ứng, cùng với các bộ phận có liên quan, tiến hành phân tích khảo sát, đưa ra các đề xuất cho từng khu vực về giá cả, mẫu mã, chất liệu, sản phẩm mới, trình lãnh đạo phụ trách và Ban TGĐ xét duyệt. Lập kế hoạch xúc tiến sản phẩm mới/ chính sách mới. Đề xuất các yêu cầu về nhân lực, vật lực, tài lực,.. cho việc thực thi kế hoạch. Phối hợp với các bộ phận có liên quan, tiến hành xúc tiến sản phẩm mới theo kế hoạch đã được phê duyệt. Lập báo cáo tổng kết qúa trình nghiên cứu, phân tích, xúc tiến sản phẩm, rút kinh nghiệm. Nghiên cứu nhu cầu các khu vực khách hàng của bộ phận kinh doanh sỉ lẻ : NPP, Đại lý, khách hàng lẻ, gửi đầy đủ các brochure, catalogue, báo giá, .. cần thiết Phân tích các số liệu phản hồi từ khách hàng mua lẻ của bộ phận kinh doanh sỉ lẻ, lập bảng biểu thống kê đưa ra các kết qủa từ số liệu phản hồi, rút ra nhận xét và các đề nghị liên quan, chuyển thông tin hỗ trợ phòng kinh doanh. Thu thập thông tin, phân tích và đánh giá hiệu qủa sau khi thực hiện kế hoạch. Báo cáo bằng văn bản hàng tuần cho người quản lý trực tiếp và các báo cáo tháng, quý, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm theo quy định. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng trong khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng PTML. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng PTML về toàn bộ kết quả và hiệu quả công việc được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, toán phân tích, marketing, quản trị kinh doanh. Ưu tiên hiểu biết về viễn thông. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm Kiến thức về viễn thông và tiếp thị: Hiểu rõ thị trường viễn thông và có kỹ năng phân tích, xây dựng chiến lược tiếp thị. Kỹ năng phân tích dữ liệu: Có khả năng thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược. Kỹ năng truyền thông và thuyết trình: Khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và thuyết phục Ngoại ngữ: giao tiếp tốt Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê và xử lý thông tin Thông qua các khóa huấn luyện về kinh doanh, marketing. Năng lực quản lý, hoạch định chiến lược, chính sách kinh doanh tiếp thị. Năng lực đàm phán, giao dịch với khách hàng, đối tác. Năng lực thống kê, phân tích, tổng hợp Khả năng truy cập internet, xử lý thông tin. Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao. Trung thực; Ham học hỏi Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm.

Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp của ngành viễn thông Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu

