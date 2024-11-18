Tuyển Chuyên Viên Nghiên Cứu thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn cho đối tác, khách hàng về chiến lược nghiên cứu, chiến lược phát triển sản phẩm về mặt khoa học.

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới từ việc đề xuất ý tưởng đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Lập dự trù nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, phối hợp phòng ban liên quan trong việc cung ứng nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu. Đánh giá, lựa chọn nguyên liệu, nhà cung cấp làm cơ sở cho xây dựng công thức. Xây dựng định mức nguyên liệu, vật tư và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu sản phẩm

Nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm và giải pháp hiện có của Công ty: Cải tiến chất lượng sản phẩm, tìm đối tác cung ứng cải tiến nguyên phụ liệu và bao bì sản phẩm.

Làm việc với các phòng lab và các đối tác nghiên cứu, kiểm định, định lượng, đánh giá sản phẩm của công ty hoặc đối tác.

Phối hợp với phòng R&D nhà máy đánh giá và theo dõi chất lượng sản phẩm.

Làm việc với bộ y tế và các cơ quan nhà nước để hỗ trợ đối tác khách hàng đăng ký sản phẩm xin mã lưu hành.

Cung cấp hồ sơ sản phẩm và các tài liệu chuyên môn liên quan cho các bộ phận phòng ban khi có yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược học, Y học, Công nghệ sinh học, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức về nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, quản lý chất lượng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 VND – 20.000.000 VND ( Deal theo năng lực )

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG HÀNH SÁNG TẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.