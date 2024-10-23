Tuyển Hóa học / Sinh học Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 31B, khu B, đườnh D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học

- Có kinh nghiệm làm thủ tục hồ sơ công bố.

- Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới từ việc đề xuất ý tưởng đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

- Cải tiến những sản phẩm hiện hành để đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Nghiên cứu thị hiếu khách hàng để hiểu rõ hơn những mong muốn của họ.

- Hỗ trợ các Bộ phận và Đơn vị có liên quan để tạo ra những sản phẩm ổn định với chất lượng tốt.

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: Dưới 1 năm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm mới: các mặt hàng sản phẩm chay) - Có khả năng làm việc nhóm, sẵn sàng hợp tác tốt với tất cả các phòng ban. - Tốt nghiệp Đại Học hoặc Cao Đẳng. - Chuyên ngành: Công nghệ THỰC PHẨM hoặc Chế biến THỦY SẢN. - Kỹ năng (ngoại ngữ, vi tính); Thành thạo vi tính văn phòng (ưu tiên có Chứng chỉ B Tin học).

-Địa chỉ làm việc: Nhà máy Tân Vĩnh Phát - Lô 31B, khu B, Đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 09-11 triệu (tùy năng lực)

- Thưởng lương tháng 13 (nếu trong năm công tác tốt sẽ được xét thưởng thêm)

-Thưởng thâm niên 500.000vnđ/năm

-Phụ cấp chuyên cần 300.000vnđ/tháng, Phụ cấp nhà trọ 300.000vnđ/tháng (nếu ở trọ)

- Bao cơm trưa văn phòng.

- Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

- Chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

- Chế độ hỗ trợ chi phí học nâng cao kiến thức chuyên môn theo quy định.

- Tham quan du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

