Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng hồ sơ đăng ký sản phẩm theo sự phân công của Phụ trách phòng. Phối hợp với bộ phận đăng ký trong việc hoàn thiện hồ sơ, tiến hành đăng ký và theo dõi quá trình đăng ký hồ sơ tại cơ quan nhà nước

- Thu thập thông tin, tài liệu phục vụ hồ sơ đăng ký/công bố

- Xây dựng bản tiêu chuẩn sản phẩm

- Lập dự trù nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, phối hợp phòng ban liên quan trong việc cung ứng nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu. Đánh giá, lựa chọn nguyên liệu, nhà cung cấp làm cơ sở cho xây dựng công thức. Xây dựng định mức nguyên liệu, vật tư và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu sản phẩm

- Tiến hành triển khai thực nghiệm công thức bào chế sản phẩm theo đề cương nghiên cứu, lập báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm và viết quy trình sản xuất

- Tham gia bàn giao quy trình sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất các lô sản phẩm đầu tiên. Xử lý các sự cố liên quan đến quá trình sản xuất

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Dược, hoặc chuyên ngành Hoá, Mỹ phẩm, kiểm nghiệm

- Tiếng Anh tốt, có khả năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành liên quan tới công việc nghiên cứu

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có Kiến thức/kỹ năng về hóa mỹ phẩm, Thực hành trong phòng thí nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10- 15 triệu, tùy theo năng lực và kinh nghiệm

- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm ...)

- Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân

- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin