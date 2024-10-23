Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược phẩm/Công nghệ sinh học Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI
- Hà Nội: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng hồ sơ đăng ký sản phẩm theo sự phân công của Phụ trách phòng. Phối hợp với bộ phận đăng ký trong việc hoàn thiện hồ sơ, tiến hành đăng ký và theo dõi quá trình đăng ký hồ sơ tại cơ quan nhà nước
- Thu thập thông tin, tài liệu phục vụ hồ sơ đăng ký/công bố
- Xây dựng bản tiêu chuẩn sản phẩm
- Lập dự trù nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, phối hợp phòng ban liên quan trong việc cung ứng nguyên liệu, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu. Đánh giá, lựa chọn nguyên liệu, nhà cung cấp làm cơ sở cho xây dựng công thức. Xây dựng định mức nguyên liệu, vật tư và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu sản phẩm
- Tiến hành triển khai thực nghiệm công thức bào chế sản phẩm theo đề cương nghiên cứu, lập báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm và viết quy trình sản xuất
- Tham gia bàn giao quy trình sản xuất, theo dõi quá trình sản xuất các lô sản phẩm đầu tiên. Xử lý các sự cố liên quan đến quá trình sản xuất
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh tốt, có khả năng đọc, dịch tài liệu chuyên ngành liên quan tới công việc nghiên cứu
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có Kiến thức/kỹ năng về hóa mỹ phẩm, Thực hành trong phòng thí nghiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, phát triển, chế độ đãi ngộ tốt (Du lịch, Team Building hàng năm ...)
- Có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân
- Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN; chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & pháp luật....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm CVI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI