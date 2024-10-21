Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nghiên cứu xây dựng, phát triển và triển khai các sản phẩm giao dịch mới: chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, trái phiếu, ...phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu của nhà đầu tư. Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích các sản phẩm cùng loại trên thị trường; định kỳ đánh giá sản phẩm dịch vụ hiện tại, cập nhật các quy định mới từ Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán; từ đó đưa ra phương án chỉnh sửa nâng cấp sản phẩm để tăng tính cạnh tranh. Phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng và triển khai các sản phẩm mới. Xây dựng quy trình nghiệp vụ, tài liệu hướng dẫn, tài liệu mô tả hệ thống và dịch vụ. Hỗ trợ truyền thông, đào tạo và hướng dẫn triển khai sản phẩm tới các đơn vị và nhà đầu tư. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng đơn vị.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Khối ngành kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, ... Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán hoặc vị trí tương đương tại các định chế tài chính: Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản lý quỹ, ... Có kiến thức tài chính tốt & nắm bắt nhanh nhạy các thông tin từ thị trường chứng khoán. Có kiến thức cơ bản về công nghệ, ưu tiên ứng viên có kỹ năng về xử lý dữ liệu. Sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán, chứng chỉ CFA, ... Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6; Thu nhập cạnh tranh, tương xứng năng lực; Lương Tháng 13, thưởng bonus năm theo hiệu quả công việc; Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; Được tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe; Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật Việt Nam; Phụ cấp trang phục, du lịch hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

