Tuyển Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên Phương, Thường Tín

- Tham gia các nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có liên quan đến bào chế kháng sinh, thuộc Thú y, thuốc Thủy sản.

- Thực hiện các công việc của bộ phận Bào chế trong việc tìm hiểu, nghiên cứu công thức, phương pháp bào chế thuốc Thú y, thuốc Thủy sản, chế phẩm sinh học, ....

- Tham gia xây dựng các quy trình hoặc cải tiến các quy trình bào chế nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.

- Chủ động tìm kiếm và đề xuất các phương pháp bào chế hoặc sản phẩm mới có chất lượng tốt hơn trong điều trị bệnh cho các loại vật nuôi, Thủy sản, ....

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học hoặc trên Đại học thuộc các chuyên ngành Bào chế Dược, Dược, Hóa dược, Sinh học, Công nghệ sinh học, ....

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Không giới hạn

Ưu tiên:

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm.

- Có tư duy , cầu tiến, chủ động, nhanh nhẹn, sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc. Có chế độ thâm niên, đãi ngộ tốt với những nhân viên gắn bó lâu dài

- Thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo chính sách Công ty

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Chương trình du lịch nghỉ mát hàng năm, tổ chức teambuilding sôi nổi

- Có xe đưa đón CBNV từ nội thành về địa điểm làm việc

- Được nghỉ thứ 7 và chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh

