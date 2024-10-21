Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch XYZ CAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

XYZ CAFE
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
XYZ CAFE

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại XYZ CAFE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Nghiên cứu xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng để phát triển các loại đồ uống mới (cà phê, trà, sinh tố, v.v.). Sáng tạo và thử nghiệm công thức đồ uống mới, đảm bảo hương vị độc đáo và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu. Tối ưu hóa các công thức pha chế hiện có nhằm cải thiện chất lượng, hương vị, và quy trình sản xuất.
Nghiên cứu xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng để phát triển các loại đồ uống mới (cà phê, trà, sinh tố, v.v.).
Sáng tạo và thử nghiệm công thức đồ uống mới, đảm bảo hương vị độc đáo và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.
Tối ưu hóa các công thức pha chế hiện có nhằm cải thiện chất lượng, hương vị, và quy trình sản xuất.
Phát triển quy trình sản xuất
Tìm hiểu và đề xuất những công nghệ, thiết bị pha chế mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của quán. Đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình sản xuất và pha chế.
Tìm hiểu và đề xuất những công nghệ, thiết bị pha chế mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của quán.
Đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình sản xuất và pha chế.
Phối hợp với các bộ phận liên quan
Làm việc cùng bộ phận Marketing để phát triển các chiến lược quảng bá sản phẩm mới. Hỗ trợ bộ phận Đào tạo trong việc cập nhật kiến thức và kỹ năng pha chế cho nhân viên.
Làm việc cùng bộ phận Marketing để phát triển các chiến lược quảng bá sản phẩm mới.
Hỗ trợ bộ phận Đào tạo trong việc cập nhật kiến thức và kỹ năng pha chế cho nhân viên.
Quản lý nguyên liệu và nhà cung cấp
Nghiên cứu và đề xuất các nguồn nguyên liệu mới, đảm bảo chất lượng cao và giá thành hợp lý. Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp và tìm kiếm đối tác tiềm năng cho nguồn nguyên liệu.
Nghiên cứu và đề xuất các nguồn nguyên liệu mới, đảm bảo chất lượng cao và giá thành hợp lý.
Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp và tìm kiếm đối tác tiềm năng cho nguồn nguyên liệu.
Theo dõi xu hướng thị trường
Cập nhật liên tục các xu hướng mới trong ngành đồ uống và thực phẩm, phân tích cơ hội áp dụng cho quán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là pha chế cà phê hoặc phát triển thực đơn đồ uống. Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến ẩm thực, công nghệ thực phẩm, hoặc pha chế là một lợi thế. Có kỹ năng sáng tạo, tư duy phân tích và khả năng làm việc nhóm tốt. Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực trong môi trường năng động. Hiểu biết sâu rộng về các loại cà phê, phương pháp pha chế, và nguyên liệu thực phẩm. Đính kèm hình 3 sản phẩm nước uống đã làm và tâm đắc.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là pha chế cà phê hoặc phát triển thực đơn đồ uống.
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến ẩm thực, công nghệ thực phẩm, hoặc pha chế là một lợi thế.
Có kỹ năng sáng tạo, tư duy phân tích và khả năng làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực trong môi trường năng động.
Hiểu biết sâu rộng về các loại cà phê, phương pháp pha chế, và nguyên liệu thực phẩm.
Đính kèm hình 3 sản phẩm nước uống đã làm và tâm đắc.

Tại XYZ CAFE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh Làm việc trong môi trường trẻ năng động và thân thiện, tự do sáng tạo Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN,... Các phúc lợi nghỉ lễ tết, team building,...
Lương và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh
Làm việc trong môi trường trẻ năng động và thân thiện, tự do sáng tạo
Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN,...
Các phúc lợi nghỉ lễ tết, team building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XYZ CAFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

XYZ CAFE

XYZ CAFE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 50 Nguyễn Văn Mai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

