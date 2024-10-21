Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch XYZ CAFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Nghiên cứu xu hướng thị trường và thị hiếu của khách hàng để phát triển các loại đồ uống mới (cà phê, trà, sinh tố, v.v.). Sáng tạo và thử nghiệm công thức đồ uống mới, đảm bảo hương vị độc đáo và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu. Tối ưu hóa các công thức pha chế hiện có nhằm cải thiện chất lượng, hương vị, và quy trình sản xuất.

Phát triển quy trình sản xuất

Tìm hiểu và đề xuất những công nghệ, thiết bị pha chế mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của quán. Đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình sản xuất và pha chế.

Phối hợp với các bộ phận liên quan

Làm việc cùng bộ phận Marketing để phát triển các chiến lược quảng bá sản phẩm mới. Hỗ trợ bộ phận Đào tạo trong việc cập nhật kiến thức và kỹ năng pha chế cho nhân viên.

Quản lý nguyên liệu và nhà cung cấp

Nghiên cứu và đề xuất các nguồn nguyên liệu mới, đảm bảo chất lượng cao và giá thành hợp lý. Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp và tìm kiếm đối tác tiềm năng cho nguồn nguyên liệu.

Theo dõi xu hướng thị trường

Cập nhật liên tục các xu hướng mới trong ngành đồ uống và thực phẩm, phân tích cơ hội áp dụng cho quán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, đặc biệt là pha chế cà phê hoặc phát triển thực đơn đồ uống. Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến ẩm thực, công nghệ thực phẩm, hoặc pha chế là một lợi thế. Có kỹ năng sáng tạo, tư duy phân tích và khả năng làm việc nhóm tốt. Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực trong môi trường năng động. Hiểu biết sâu rộng về các loại cà phê, phương pháp pha chế, và nguyên liệu thực phẩm. Đính kèm hình 3 sản phẩm nước uống đã làm và tâm đắc.

Tại XYZ CAFE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh Làm việc trong môi trường trẻ năng động và thân thiện, tự do sáng tạo Tham gia đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, BHTN,... Các phúc lợi nghỉ lễ tết, team building,...

