Tuyển Dược phẩm/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Dược phẩm/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược phẩm/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô II4

- II5

- II10

- II11, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam., Tân Phú

Mô Tả Công Việc Dược phẩm/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, thử nghiệm nguyên vật liệu mới, phát triển nhà cung cấp, đưa nguyên liệu mới vào sử dụng.
Tiếp nhận yêu cầu làm mẫu thử theo yêu cầu của Trưởng nhóm, hoàn thành đúng thời hạn được giao.
Tiếp nhận thông tin phản hồi của khách hàng, giải đáp các thắc mắc trong phạm vi phụ trách.
Giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của khách hàng trong phạm vi công việc, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.
Lập tiêu chuẩn sản phẩm (Spec).
Thực hiện và tuân thủ áp dụng các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn Công ty áp dụng (ISO, OHSAS...).
Báo cáo công việc định kỳ cho trưởng nhóm theo quy định.
Tham gia các cuộc họp khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm và các phòng ban liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa Polymer, Công nghệ Vật liệu,...
Năng động, chịu khó học hỏi và làm việc trong môi trường sản xuất.
Anh văn giao tiếp, đọc hiểu văn bản tốt.
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm liên quan là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận
Cơm trưa chất lượng với thực đơn phong phú, bồi dưỡng 02 hộp sữa tươi Vinamilk mỗi ngày.
Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn
Thưởng 1.000.000 VND/ ngày đối với 05 ngày Quốc lễ trong năm (Ngày 01/01, 30/04 - 01/05, 02/09, 10/03 âm lịch và ngày thành lập công ty 20/06)
Thưởng Tết Âm lịch: Thưởng 01 tháng Lương thứ 13
Thưởng hiệu quả công việc: 02 lần thưởng/ năm
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nhiều hoạt động công ty hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thành viên: giải bóng đá công ty, quà sinh nhật, quà ngày phụ nữ, quà cho con em nhân dịp Tết thiếu nhi, quà Tết, quà Trung Thu, nghỉ mát... Cùng nhiều hoạt động khác từ công đoàn và đoàn thanh niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

