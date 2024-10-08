Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự C&B thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự C&B thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân viên ( Hợp đồng lao động, email, hồ sơ cá nhân,...), theo dõi thông tin nhân sự, hợp đồng lao động, soạn thảo các quyết định, thông báo liên quan đến phạm vi công việc. Thực hiện thủ tục về BHXH, bảo hiểm sức khỏe, chế độ phúc lợi cho CBNV. Tính lương cho CBNV toàn công ty. Tham gia xây dựng và thực hiện chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho CBNV công ty; chế độ đặc thù cho các dự án. Tham gia công tác truyền thông nội bộ, phổ biến chính sách nội quy, quy chế cho NLĐ. Thực hiện khảo sát, tham khảo nghiên cứu mức lương, chính sách của thị trường lao động để cập nhập xây dựng chính sách nhân sự hấp dẫn hơn và có tính cạnh tranh cao. Giải quyết trong phạm vi cho phép các vướng mắc, khiếu nại của người lao động về chính sách/chế độ/tiền lương/thưởng/phụ cấp... Chịu trách nhiệm chính trong các công việc liên quan đến xử lý kỷ luật lao động nếu có nhân sự thực hiện công việc không tuân thủ các quy định của Pháp luật ban hành hay những quy trình, quy định đã đề ra. Là cầu nối giữa nhân sự ở các Bộ phận và Ban Giám đốc để thông qua những phản ánh, đóng góp của nhân sự ở các bộ phận, giúp cho Ban Giám đốc có thể tăng cường hơn nữa các chương trình chính sách, quy định phù hợp với những nguyện vọng và mong đợi của tập thể nhân viên Thiết lập KPI, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, Theo dõi, thăm hỏi ốm đau, thai sản CBNV công ty. Các công tác khác theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm.
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm.
– Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến cao trong sự nghiệp.
– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.
– Khu vực pantry rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ.
– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu

