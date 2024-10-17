Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty cổ phần nền tảng Vpass làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Grandeur Palace 138B Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Thực hiện việc tính lương, thưởng và phúc lợi cho toàn thể nhân viên các công ty thành viên theo đúng quy trình và quy chế lương thưởng của công ty;

- Tạo mã nhân viên, theo dõi việc tăng giảm nhân sự;

- Thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động và phối hợp với phòng tài chính – kế toán để khai báo và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo luật định;

- Hoàn tất các chế độ, thủ tục cho nhân viên nghỉ việc theo đúng quy định;

- Lập thủ tục giải quyết các chế độ phúc lợi đối với người lao động do Công ty chi trả theo đúng quy định của Công ty (cưới hỏi, ma chay, sinh nhật ...);

- Theo dõi công tác BHXH, BHYT, BHTN: Đăng ký mới, báo tăng, giảm, ốm đau, thai sản, theo dõi đối chiếu số liệu trích nộp BHXH, thủ tục chốt sổ, hướng dẫn hưởng BHTN cho nhân viên nghỉ việc;

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện các chế độ phúc lợi cho nhân viên như: Thưởng thâm niên, tất niên, du lịch cho toàn thể CB- NV;

- Lập các kế hoạch, báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Tài chính, Kế toán, Quản trị nhân lực, Hành chính, Lao động tiền lương, Luật...

- Tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí nhân viên C&B, chuyên viên C&B hoặc các vị trí tương đương;

- Am hiểu luật Lao động, luật về Bảo hiểm xã hội, luật thuế TNCN;

- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý và phân tích số liệu, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt

- Sử dụng thành thạo Tin học Văn phòng (Word, Excel...);

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực công việc;

Tại Công ty cổ phần nền tảng Vpass Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 13 – 15 triệu (trao đổi khi phỏng vấn);

- Đóng BHXH sau thử việc, thử việc 02 tháng, đầy đủ ngày phép năm;

- Thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nền tảng Vpass

