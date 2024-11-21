Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 63 Phố Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Tuyển dụng và đào tạo:
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn:
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: từ 8h-17h , thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chủ nhật, nghỉ trưa 1h
Thu nhập: thỏa thuận theo kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn
Phụ cấp ăn ca: 30.000đ/ngày
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lươn cứng, hết thử việc tham gia BHXH luôn
Lễ Tết nghỉ theo quy định nhà nước, du lịch hàng năm, lương 13, sinh nhật, hiếu hỉ,….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ B2B Sen Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
