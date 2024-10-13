Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty CP Chứng khoán Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Alpha, 389 Đê La Thành, Phường Thành Công, quận Ba Đình, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Lên kế hoạch; lập ngân sách và thực hiện việc chi trả lương, thưởng, các chế độ chính sách; định biên nhân sự theo quý/năm;

- Quản lý, việc chấm công bao gồm giờ làm việc, giờ nghỉ phép, nghỉ ốm, và các loại nghỉ khác, tính lương và chi trả lương; các chính sách đãi ngộ hàng tháng/quý/năm cho CBNV;

- Thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHSK cho CBNV;

- Thực hiện các công việc liên quan đến thuế TNCN: đăng kí MST (cá nhân + người giảm trừ), kê khai hàng tháng, quyết toán thuế TNCN hàng năm;

- Hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về lương, thưởng, các chế độ phúc lợi... cho CBNV;

- Tham gia xây dựng, tổng hợp, theo dõi kết quả đánh giá công việc định kỳ của các nhân viên toàn công ty;

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định;

- Triển khai các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học,

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong công ty chứng khoán;

- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng;

- Có trách nhiệm trong công việc, cẩn thận, xử lý công việc nhanh chóng.

Tại Công ty CP Chứng khoán Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật;

- Lương cơ bản từ 12.000.000 – 15.000.000Đ/ tháng.

- Có phụ cấp ăn trưa 730k và chi phí gửi xe máy hàng tháng;

- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc;

- Thưởng tháng lương thứ 13, Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm;

- Tham gia đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước;

- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn, làm việc trong môi trường thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Chứng khoán Alpha

