Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

• Tuyển dụng, đào tạo hội nhập

• Thực hiện các công việc chăm sóc đời sống cho CBNV: sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới hỏi,...

• Quản lý nhân sự: Cập nhật thông tin nhân sự, theo dõi hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động,…

• Xây dựng các tiêu chí, chính sách đánh giá hiệu quả lao động

• Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.

• Một số công việc hành chính khác: quản lý, xử lý các giấy tờ, hỗ trợ các phòng ban trong công việc liên quan đến hành chính nhân sự,...

• Thời gian làm viêc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7: 7h30-16h30.

• Địa điểm làm việc: 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

• Tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhân sự/ Quản trị KD, quan hệ lao động, luật hoặc tương đương.

• Có 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

• Am hiểu về Luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân và các văn bản pháp luật khác liên quan đến chuyên ngành.

• Có tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược, lập kế hoạch.

• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.

• Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc.(12-16tr)

• Ăn cơm trưa tại nhà ăn bệnh viện

• Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

• Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết, lương tháng 13...) theo quy định của Công ty.

• Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: cơm trưa, du lịch, thưởng lễ tết ...

