Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Hành chính

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

• Tuyển dụng, đào tạo hội nhập
• Thực hiện các công việc chăm sóc đời sống cho CBNV: sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, ma chay, cưới hỏi,...
• Quản lý nhân sự: Cập nhật thông tin nhân sự, theo dõi hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động,…
• Xây dựng các tiêu chí, chính sách đánh giá hiệu quả lao động
• Phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.
• Một số công việc hành chính khác: quản lý, xử lý các giấy tờ, hỗ trợ các phòng ban trong công việc liên quan đến hành chính nhân sự,...
• Thời gian làm viêc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7: 7h30-16h30.
• Địa điểm làm việc: 52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học ngành quản trị nhân sự/ Quản trị KD, quan hệ lao động, luật hoặc tương đương.
• Có 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
• Am hiểu về Luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân và các văn bản pháp luật khác liên quan đến chuyên ngành.
• Có tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược, lập kế hoạch.
• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, đào tạo, huấn luyện tốt.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc.(12-16tr)
• Ăn cơm trưa tại nhà ăn bệnh viện
• Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
• Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết, lương tháng 13...) theo quy định của Công ty.
• Hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: cơm trưa, du lịch, thưởng lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

