Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11B Cát Linh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Học vấn

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các ngành liên

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh - giao tiếp cơ bản

2/ Kinh nghiệm

- Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực C&B

- Am hiểu sâu về luật lao động, bảo hiểm xã hội, thuế TNCN và các quy định pháp luật liên quan.

3/ Kỹ năng

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt (đặc biệt là Excel).

- Xử lý các nghiệp vụ phức tạp liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (báo tăng/giảm, giải quyết chế độ).

- Đảm bảo tính bảo mật và độ chính xác trong quản lý dữ liệu nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp gửi xe

Phụ cấp điện thoại/đi lại (tùy và từng vị trí)

Thưởng quý/năm (theo tình hình kinh doanh của Công ty)

Thưởng lễ tết, cuối năm

Thưởng tháng lương 13 +++

Tham gia BHXH, BHYT

Teambuilding, happy ours, du lịch nghỉ dưỡng...

Được làm việc đúng chuyên môn sở trường, hợp tác với các cộng sự/quản lý nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực

Được đào tạo trực tiếp nâng cao/bổ sung các kiến thức về ngành nghề

Đánh giá năng lực, xét tăng lương/thưởng theo quy định của Công ty

Năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Trang bị các công cụ/dụng cụ mới nhất, phù hợp cho từng vị trí công việc

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 - chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN UP

