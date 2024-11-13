Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98A

- 98B

- 98C Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập...), hệ thống hơn 130 cửa hàng, 800 nhân sự trên cả nước. Công việc cụ thể của vị trí Chuyên Viên Nhân Sự bao gồm:
TUYỂN DỤNG (60%)
Thực hiện full-life-cycle tuyển dụng nhân viên cho khối cửa hàng, khối văn phòng, khối nhà máy (nguồn, phỏng vấn cùng phòng ban, offer, onboard, chăm sóc nhân viên thử việc, đánh giá thử việc).
Xây dựng định biên và mô tả công việc chi tiết cho các vị trí tuyển dụng.
Xây dựng các báo cáo tuyển dụng hàng tuần/ tháng/ năm.
C&B (20%)
Thực hiện chấm công, tính lương cho khối nhà xưởng (quy mô nhỏ).
Đảm nhiệm các công việc liên quan đến đối tác nhân sự và quản lý quan hệ lao động cho nhân viên thuộc khối kinh doanh (cửa hàng) trên toàn quốc.
ĐÀO TẠO (10%)
Đào tạo hội nhập (Online & Offline) nhân sự mới.
SỰ KIỆN NỘI BỘ (10%)
Các hoạt động sự kiện nội bộ (Chào cờ, sinh nhật, các dịp lễ...)

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không phân biệt giới tính, tuổi từ 26-32.
Tốt nghiệp đại học.
Từ 2 năm kinh nghiệm tương đương, mạnh hơn về tuyển dụng (tuyển Mass và Back-Office)
Có khả năng đứng lớp đào tạo hội nhập và có khả năng tổ chức các sự kiện nội bộ là 1 điểm cộng.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ, năng động với nhiều hoạt động, sự kiện kết nối giữa nội bộ và các phòng ban.
Quy mô nhân sự: 800 nhân sự với 130 chi nhánh toàn quốc.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực. Cơ chế xét review lương theo năng lực hoặc 1 năm/ lần.
Thưởng tháng 13, thưởng chương trình hằng tháng, thưởng Tết, các chương trình thưởng khác.
Tham gia đầy đủ BHXH.
Teambuilding hằng năm.
Làm việc 5 ngày/ tuần (OFF T7 - CN)
Báo cáo cho: Trưởng nhóm Tuyển Dụng và Phó GĐ Nhân Sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, Lô B, Đường số 1, Khu dân cư Phú Mỹ, Khu phố 1, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

