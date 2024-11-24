Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 17 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

1. Tuyển dụng

- Lên kế hoạch và thực hiện việc tuyển dụng theo kế hoạch hoặc phát sinh.

- Thực hiện và thường xuyên cập nhật quy trình tuyển dụng vào hệ thống phần mềm.

- Chuẩn bị cho quá trình nhận việc của ứng viên và hướng dẫn cho nhân sự mới chuẩn bị cho ngày nhận việc đầu tiên.

- Duy trì và phát triển các kênh tuyển dụng một cách hiệu quả.

- Quản lý, cập nhật dữ liệu ứng viên và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Xây dựng bảng MTCV cho tất cả các chức danh.

- Thực hiện báo cáo tuyển dụng hàng tuần.

- Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động hợp tác với các trường Đại học.

- Tổ chức các buổi career talk phù hợp để thu hút ứng viên tiềm năng.

- Đưa các hoạt động về tuyển dụng và môi trường làm việc lên các kênh truyền thông nhằm thu hút và xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng.

2. C&B

2.1. Tính lương

- Kiểm soát công, OT, nghỉ vắng của nhân viên.

- Thực hiện các công việc liên quan đến tính lương.

- Thực hiện các báo cáo lương theo yêu cầu của các phòng ban.

2.2. Thuế TNCN

- Thực hiện các công việc đăng ký/ thay đổi thông tin đăng ký MST, giảm trừ gia cảnh.

- Thực hiện tính toán thuế TNCN hàng tháng.

- Thực hiện báo cáo thuế TNCN hàng tháng.

- Quyết toán cuối năm cho toàn bộ CBNV.

2.3. Bảo hiểm

- Phụ trách công tác BHXH, BHYT, BHTN:

- Thực hiện các nghiệp vụ báo tăng, giảm, điều chỉnh BHXH của nhân viên trong tháng.

- Phụ trách hồ sơ chế độ của nhân viên: ốm đau, thai sản,....

- Thực hiện đối chiếu số liệu BHXH hàng tháng với cơ quan BHXH và với NLĐ.

- Quản lý sổ BHXH, Thẻ BHYT.

- Luôn luôn cập nhật thông tin và truyền thông cho NLĐ các thay đổi liên quan đến chế độ BHXH BHYT, BHTN.

- Phụ trách công tác BH sức khỏe của nhân viên: báo tăng/ giảm, điều chỉnh thông tin hàng tháng; hỗ trợ NLĐ trong việc giải đáp các thắc mắc hoặc hỗ trợ hồ sơ.

3. Các công việc hỗ trợ khác

- Quản lý các chi phí hành chính văn phòng

- Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến đào tạo và truyền thông nội bộ

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất từ 3 năm trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch tốt.

- Có khả năng làm việc multitask và chịu được áp lực cao.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh khá.

Tại Công ty Cổ phần Seadent Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, tương ứng với năng lực và kinh nghiệm.

- Chính sách phúc lợi: BHXH, thưởng thâm niên, du lịch hàng năm, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn (Bảo Việt) và các hoạt động gắn kết nhân sự khác.

- Môi trường làm việc: chuyên nghiệp, đội ngũ năng động và sáng tạo.

- Cơ hội học hỏi và phát triển: thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, workshop, hội nghị, sự kiện (bên trong và ngoài tổ chức) nhằm nâng cao các kiến thức về chuyên môn và các kỹ năng mềm.

- Lộ trình thăng tiến (career path) rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Seadent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin