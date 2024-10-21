Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên lạc ứng viên, tổ chức phỏng vấn, ... Hỗ trợ các hoạt động quản lý nhân sự: cập nhật thông tin nhân viên, quản lý hồ sơ, chấm công, tính lương, ... Hỗ trợ các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự: lên kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa học, ... Hỗ trợ các hoạt động hành chính nhân sự khác theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia các hoạt động văn hóa, teambuilding của công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ...). Được tham gia các hoạt động văn hóa, teambuilding của công ty. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

