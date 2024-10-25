Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Nguyễn Hữu Trí, Tân Túc, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ các hoạt động tuyển dụng: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, liên lạc ứng viên, tổ chức phỏng vấn, ... Hỗ trợ các hoạt động quản lý nhân sự: cập nhật thông tin nhân viên, quản lý hồ sơ, chấm công, tính lương, ... Hỗ trợ các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự: lên kế hoạch đào tạo, tổ chức các khóa học, ... Hỗ trợ các hoạt động hành chính nhân sự khác theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia các hoạt động văn hóa, teambuilding của công ty.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Kinh tế hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức cơ bản về luật lao động, luật bảo hiểm xã hội. Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ...). Được tham gia các hoạt động văn hóa, teambuilding của công ty. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ định kỳ. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM BÌNH CHÁNH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: E9/37 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

