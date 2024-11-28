Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Fafim, số 19 Đ. Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

1.Tuyển dụng

2. Hành chính

3.Truyền thông nội bộ

An Khang Real - chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Fafim, số 19 Đ. Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực BĐS

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự

Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint

Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực bất động sản

Thành thạo các công cụ như canva, tiktok, capcut,...

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB 9-10 triệu/tháng thỏa thuận theo năng lực

Được ký HĐLĐ và hưởng các chế độ theo luật

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiều cơ hội phát triển

Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG

