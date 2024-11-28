Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Fafim, số 19 Đ. Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
1.Tuyển dụng
2. Hành chính
3.Truyền thông nội bộ
Địa chỉ làm việc:
An Khang Real - chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Fafim, số 19 Đ. Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực BĐS
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự
Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực bất động sản
Thành thạo các công cụ như canva, tiktok, capcut,...
Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB 9-10 triệu/tháng thỏa thuận theo năng lực
Được ký HĐLĐ và hưởng các chế độ theo luật
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiều cơ hội phát triển
Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
