Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT GreenBay

- Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm chính trong các hoạt động, chương trình tuyển dụng mỗi khi doanh nghiệp phát sinh nhu cầu về mặt nhân sự. Thực hiện các kỹ năng chuyên môn để tìm nguồn ứng viên, từ đó sàng lọc và phỏng vấn hiệu quả. Đánh giá nhu cầu đào tạo và điều phối các hoạt động phát triển nhân sự về kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Củng cố văn hóa doanh nghiệp thông qua các buổi đào tạo, gắn kết,... Thực hiện các thủ tục đánh giá hiệu suất làm việc, ví dụ như đánh giá nhân viên hàng quý, hàng năm. Xây dựng các chính sách nhân sự công bằng và đảm bảo nhân viên hiểu và tuân thủ chúng. Đầu mối hỗ trợ nhân viên trong các vấn đề liên quan đến luật lao động; giải quyết khiếu nại của nhân viên. Thiết kế các gói bồi thường và phúc lợi của doanh nghiệp. Xem xét phần mềm công nghệ quản lý nhân sự, đề xuất những sáng kiến hiệu quả hơn. Đo lường tỷ lệ giữ chân nhân viên và tỷ lệ thay thế. Giám sát hoạt động hàng ngày của bộ phận nhân sự. Xây dựng nội dung, thông tin nội bộ.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan - Có 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Nhân sự; Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch tuyển dụng song song với công tác tổ chức tuyển dụng hiệu quả. Kỹ năng tìm kiếm ứng viên tiềm năng thông qua các kênh tuyển dụng và sàng lọc ứng viên phù hợp với tiêu chí, yêu cầu công ty. Kỹ năng đặt câu hỏi phỏng vấn ứng viên hiệu quả nhằm khai thác thông tin cần thiết để đánh giá ứng viên. Kỹ năng đánh giá ứng viên dựa trên tiêu chí phỏng vấn hoặc các bài test, công cụ kiểm tra đặc thù. Kỹ năng đàm phán và thương lượng về mức lương, điều kiện làm việc đảm bảo sự phù hợp giữa ứng viên và doanh nghiệp. Kỹ năng sử dụng phần mềm, công cụ tuyển dụng để tìm kiếm, đánh giá và quản lý hồ sơ nhân sự. Kỹ năng phân tích dữ liệu tuyển dụng để đề xuất phương pháp phù hợp. Kỹ năng tổng hợp và lập báo cáo tuyển dụng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo cơ chế quả Công ty; Thưởng tết, thâm niên và các loại khác Thăm quan du lịch hàng năm Tham gia đóng BHXH sau khi hết thời gian thử việc Các chế độ khác theo qui định của Công ty; Có lộ trình thăng tiến cụ thể
Lương theo cơ chế quả Công ty;
Thưởng tết, thâm niên và các loại khác
Thăm quan du lịch hàng năm
Tham gia đóng BHXH sau khi hết thời gian thử việc
Các chế độ khác theo qui định của Công ty;
Có lộ trình thăng tiến cụ thể

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

