Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH New Energy Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp và phân tích/ đánh giá dữ liệu nhân sự, báo cáo nhân sự. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ nhân sự: tính lương, thưởng, quản lý thông tin nhân sự... Các Công ty, các dự án mới. Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chính sách chung và riêng tại Công ty thành viên được phân công phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức, hiểu biết về chính sách đãi ngộ, hệ thống đánh giá nhân sự (KPI, OKR...), IDP... Kinh nghiệm từ 5 năm, là người dễ thích ứng linh hoạt với các thay đổi, trung thực & cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mật. Có kinh nghiệm tham gia phát triển phần mềm nhân sự là lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, xử lý quan hệ lao động Ngoại ngữ: Sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh tốt, đáp ứng được các yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH New Energy Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cá dịp lễ tết cạnh tranh, hấp dẫn; Bảo hiểm sức khỏe cá nhân; Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắn kết cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH New Energy Holdings

