Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH New Energy Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH New Energy Holdings
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty TNHH New Energy Holdings

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty TNHH New Energy Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp và phân tích/ đánh giá dữ liệu nhân sự, báo cáo nhân sự. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ nhân sự: tính lương, thưởng, quản lý thông tin nhân sự... Các Công ty, các dự án mới. Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chính sách chung và riêng tại Công ty thành viên được phân công phụ trách.
Tổng hợp và phân tích/ đánh giá dữ liệu nhân sự, báo cáo nhân sự.
Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ nhân sự: tính lương, thưởng, quản lý thông tin nhân sự... Các Công ty, các dự án mới.
Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chính sách chung và riêng tại Công ty thành viên được phân công phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức, hiểu biết về chính sách đãi ngộ, hệ thống đánh giá nhân sự (KPI, OKR...), IDP... Kinh nghiệm từ 5 năm, là người dễ thích ứng linh hoạt với các thay đổi, trung thực & cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mật. Có kinh nghiệm tham gia phát triển phần mềm nhân sự là lợi thế. Kỹ năng giao tiếp, xử lý quan hệ lao động Ngoại ngữ: Sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh tốt, đáp ứng được các yêu cầu công việc.
Có kiến thức, hiểu biết về chính sách đãi ngộ, hệ thống đánh giá nhân sự (KPI, OKR...), IDP...
Kinh nghiệm từ 5 năm, là người dễ thích ứng linh hoạt với các thay đổi, trung thực & cẩn thận, tỉ mỉ, bảo mật.
Có kinh nghiệm tham gia phát triển phần mềm nhân sự là lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý quan hệ lao động
Ngoại ngữ: Sử dụng 4 kỹ năng tiếng Anh tốt, đáp ứng được các yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH New Energy Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cá dịp lễ tết cạnh tranh, hấp dẫn; Bảo hiểm sức khỏe cá nhân; Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắn kết cao.
Lương thưởng cá dịp lễ tết cạnh tranh, hấp dẫn;
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân;
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, văn minh và gắn kết cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH New Energy Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH New Energy Holdings

Công ty TNHH New Energy Holdings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, tòa nhà Tasco, lô HH2-2 đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

