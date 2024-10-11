Tuyển Hành chính INFINIQ Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả tổng quát và công việc: chịu trách nhiệm giám sát và triển khai các công việc liên quan tới tuyển dụng và C&B cụ thể:

1. Tuyển dụng (60%):

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, thực hiện tuyển dụng qua các kênh khác nhau, đánh giá hiệu quả của các kênh. Thực hiện quy trình tuyển dụng: gọi điện, gửi thư mời phỏng vấn, sàng lọc ứng viên, tiến hành đàm phán offer với ứng viên và hỗ trợ quá trình onboarding của nhân sự trúng tuyển Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tuyển dụng, lập báo cáo tuyển dụng định kỳ. Đề xuất phương án tuyển dụng phù hợp cho Công ty Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên HRM và BOD

2. C&B (40%)

Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty Theo dõi và thông báo hết thời hạn thử việc và thời hạn hợp đồng cho cấp quản lý để tiến hành tiếp quy trình ký hợp đồng/ chấm dứt phù hợp Cập nhật theo dõi tình hình tăng, giảm lương cho người lao động theo yêu cầu BGĐ Thực hiện theo dõi chấm công hàng tháng Phối hợp xử lý các quan hệ lao động phát sinh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, mạnh tuyển dụng (Ưu tiên đã từng tuyển dụng các vị trí liên quan IT) Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về Quản trị nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Luật.... Có kiến thức về các mảng C&B, quan hệ lao động và quản lý nhân sự Am hiểu luật lao động hiện hành, có tinh thần học hỏi, thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách pháp luật Năng động, có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục, quản lý công việc Thành thạo tin học văn phòng Tiếng Anh: Đọc và viết cơ bản

Tại INFINIQ Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

BENEFITS:

Thời gian làm việc: 8: 00 - 17: 00 từ Thứ Hai - Thứ Sáu Mức lương cạnh tranh (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm). Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động. Đóng BHXH full lương Thưởng lương tháng 13 theo full lương gross Làm việc tại công ty đa quốc gia, môi trường quốc tế hiện đại, chuyên nghiệp Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, phần lớn thuộc thế hệ Gen Z Thưởng thức trà và cà phê miễn phí mỗi ngày Lương thưởng hấp dẫn, rõ ràng Thỏa sức tham gia team building, party, sinh nhật Được lắng nghe, chia sẻ, ưu tiên phát triển năng lực của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INFINIQ Vietnam Co.,ltd

