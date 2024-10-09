Tuyển Hành chính Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 - 70 đường 17b, Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chấm công, tính lương. Thực hiện nghiệp vụ về BHXH Thực hiện nghiệp vụ về Thuế thu nhập cá nhân Giải đáp các vấn đề liên quan đến tiền lương đối với NLĐ Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Thực hiện chấm công, tính lương.

Thực hiện nghiệp vụ về BHXH

Thực hiện nghiệp vụ về Thuế thu nhập cá nhân

Giải đáp các vấn đề liên quan đến tiền lương đối với NLĐ

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị nhân lực và các nghành liên quan

Kỹ năng giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng. Có kiến thức về luật lao động Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực. Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.

Kỹ năng giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng.

Có kiến thức về luật lao động

Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực.

Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.

Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà Thì Được Hưởng Những Gì

CV Ổn định lâu dài Được làm việc tại Doanh nghiệp dược uy tín 64 năm với nhiều thành tựu Các phúc lợi: Du lịch, sinh nhật,... đặc biệt

CV Ổn định lâu dài

Được làm việc tại Doanh nghiệp dược uy tín 64 năm với nhiều thành tựu

Các phúc lợi: Du lịch, sinh nhật,... đặc biệt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin