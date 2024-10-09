Tuyển Hành chính Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
- Hồ Chí Minh: 68
- 70 đường 17b, Bình Hưng Hòa, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện chấm công, tính lương.
Thực hiện nghiệp vụ về BHXH
Thực hiện nghiệp vụ về Thuế thu nhập cá nhân
Giải đáp các vấn đề liên quan đến tiền lương đối với NLĐ
Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng. Có kiến thức về luật lao động Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực. Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.
Kỹ năng giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng.
Có kiến thức về luật lao động
Biết sắp xếp và xử lý công việc chủ động, khoa học, nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu khó học hỏi, cẩn thận, trung thực.
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, giải quyết tình huống.
Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà Thì Được Hưởng Những Gì
CV Ổn định lâu dài
Được làm việc tại Doanh nghiệp dược uy tín 64 năm với nhiều thành tựu
Các phúc lợi: Du lịch, sinh nhật,... đặc biệt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
