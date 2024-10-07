Tuyển Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Khu Văn phòng, Tòa nhà Hỗn hợp CT4 Vimeco, lô H1, Phường Trung Hoà,, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia lập kế hoạch ngân sách nhân sự định kỳ hàng năm; báo cáo định kỳ việc triển khai ngân sách hàng tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu; Thực hiện việc tính toán lương, thưởng, thuế, chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội, cấp MST, đăng ký GTGC, Tổng hợp thu nhập quyết toán thuế hàng năm đối với người lao động; Theo dõi quá trình thử việc/thử thách, làm Hợp đồng lao động/HĐ cộng tác viên, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thuê khoán và các QĐ nhân sự như: điều chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiễm, cách chức, kỷ luật lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động theo đề xuất đã được phê duyệt; Tham gia xây dựng các chính sách lương thưởng, chế độ đãi ngộ cho nhân sự trong doanh nghiệp; Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, quy chế nhân sự; Tham gia các dự án nhân sự. Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ/văn bản, danh sách lao động Công ty bản cứng và bản mềm; Thực hiện các báo cáo lao động theo quy định của pháp luật và các báo cáo nhân sự định kỳ hoặc theo yêu cầu; Thu thập dữ liệu đánh giá năng lực của nhân sự, đưa ra đề xuất đào tạo cho nhân viên mới, nâng cao năng lực nhân viên cũ; Hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm Nhân sự, VBA, PBI là một lợi thế. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan BĐS. Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nhân sự. Kỹ năng báo cáo, truyền đạt, trình bày. Kỹ năng hoạch định và quản lý công việc hiệu quả, Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. Liêm trực, nhiệt tình, trách nhiệm Chăm chỉ, cầu tiến, cam kết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: thỏa thuận theo năng lực. Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo quy định Công ty. Bảo hiểm xã hội: Theo quy định chung công ty. Chính sách phúc lợi tốt: du lịch nghỉ mát 1-2 lần/ năm. Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp; Cơ hội thăng tiến lên cấp bậc cao hơn phù hợp năng lực. Tham gia các sự kiện công ty: 20/10; 8/3; Trung thu, tiệc cuối năm, sinh nhật.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.