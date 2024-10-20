Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 13 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Lập FS đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án tiềm năng, lập báo cáo phân tích hiệu quả đầu và báo cáo trước BLĐ công ty.
- Lập bảng tính chi tiết tổng vốn đầu tư, tính hiệu quả đầu tư của các dự án theo các phương án thiết kế chi tiết đã có.
- Phân tích, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường để đề xuất giá bán cho các sản phẩm bất động sản của các dự án chuẩn bị được đầu tư.
- Xác định giá vốn sản phẩm, phối hợp và hỗ trợ bộ phận Kinh doanh trong quá trình xây dựng giá bán sản phẩm.
- Kết hợp cùng Ban Tài Chính - Ngân Hàng lập và phân tích phương án tài chính, dòng tiền, nhu cầu vốn cho các dự án chuẩn bị được Công ty triển khai đầu tư.
- Tham gia các công việc khác liên quan đến chuyên môn trong giai đoạn chuẩn
bị đầu tư và giai đoạn triển khai dự án (Xây dựng báo cáo phương án phát triển dự án, giải trình hiệu quả dự án (FS) với các cơ quan chức năng...)

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giỏi kiến thức chuyên môn về tài chính và am hiểu thị trường Bất động sản
- Thành thạo lập tổng mức đầu từ và FS
- Giỏi kỹ năng phân tích và đánh giá dự án
- Thành thạo Excel, Power point- Giỏi kiến thức chuyên môn về tài chính và am hiểu thị trường Bất động sản
- Thành thạo lập tổng mức đầu từ và FS
- Giỏi kỹ năng phân tích và đánh giá dự án
- Thành thạo Excel, Power point.

Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính:
- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
- Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.
Thưởng:
- Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
- Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
Chế độ đãi ngộ khác:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Hà Nội

