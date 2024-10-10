Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý, và phân tích dữ liệu từ các nguồn khác nhau để hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho công ty. Xây dựng, duy trì và tối ưu hệ thống các báo cáo, bảng điều khiển (dashboard), và các công cụ trực quan hóa dữ liệu để theo dõi hiệu suất và chất lượng làm việc của công ty Phối hợp với các phòng ban khác để xác định và giải quyết các vấn đề dữ liệu, đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện quy trình và hiệu quả hoạt động. Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và ngôn ngữ lập trình như SQL, Python, R, các công cụ phân thích dữ liệu để tạo ra các mô hình dự báo, phân tích xu hướng và tìm hiểu hành vi khách hàng. Phát triển và duy trì các mô hình học máy (machine learning) để dự đoán và tối ưu hóa các chỉ số kinh doanh. Thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu. Đóng góp vào việc xây dựng chiến lược dữ liệu dài hạn cho công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí Data Analyst. Kỹ năng lập trình mạnh mẽ và kinh nghiệm với các mô hình phân tích và dự báo Khả năng làm việc với lượng dữ liệu lớn và phức tạp, và có kỹ năng tư duy phân tích sắc bén. Có kinh nghiệm sử dụng công cụ trực quan hóa dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu như SQL, VBA, Tableau, Power BI, R Studio... Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày và truyền đạt thông tin hiệu quả. Tinh thần làm việc nhóm, cẩn thận, chi tiết và chịu áp lực cao.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN) Thưởng thâm niên làm việc: 5tr/năm Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh) Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt Miễn phí trà, cà phê, đồ ăn vặt tại khu pantry của công ty, sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: ukulele, cờ vua, cá ngựa.... Tham gia dạng hoạt động nội bộ các ngày lễ 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhậT, Teambuilding hàng năm, gala dinner...

LƯU Ý: CV gửi kèm ảnh chụp sản phẩm đã làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

