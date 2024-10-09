Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Quản lý và cung cấp dữ liệu:
Thu thập và xử lý dữ liệu thô từ các nguồn khác nhau (hệ thống bán hàng, v.v.) để tạo ra cơ sở dữ liệu thống nhất, khoa học. Cung cấp các bộ dữ liệu đã xử lý cho các bộ phận liên quan (Marketing, Bán hàng, Kế toán, Nhân sự, v.v.) nhằm hỗ trợ việc ra quyết định và tối ưu hóa hoạt động. Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình xử lý và lưu trữ. Thực hiện các báo cáo định kỳ về hiệu suất và các chỉ số quan trọng.
Cài đặt và quản lý hệ thống dữ liệu dùng chung:
Xử lý dữ liệu công việc, chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau để tích hợp vào các phần mềm dùng chung của công ty. Tham gia vào quá trình cài đặt, tối ưu và duy trì các hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu. Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo dữ liệu được cài đặt và vận hành hiệu quả trên các hệ thống.
Nghiên cứu và phát triển phần mềm nâng cao hiệu suất:
Nghiên cứu các công nghệ và phần mềm mới nhằm nâng cao hiệu suất làm việc của các bộ phận. Đề xuất các giải pháp công nghệ giúp tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua dữ liệu. Phối hợp xây dựng và phát triển phần mềm để phát triển các công cụ phù hợp với nhu cầu của các phòng ban. Liên tục cập nhật và cải tiến hệ thống quản lý dữ liệu và phần mềm dựa trên phản hồi từ các bộ phận.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương Có kỹ năng tốt trong việc sử dụng Excel, SQL và ít nhất một công cụ phân tích dữ liệu (Power BI, Tableau, v.v.). Khả năng phân tích số liệu và đưa ra các đề xuất hợp lý từ kết quả phân tích. Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt, có khả năng giải thích kết quả phân tích cho các đối tượng không chuyên về dữ liệu. Tư duy logic, chi tiết, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các công cụ như Python
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:
Thu nhập lên tới 20.000.000 đồng/tháng Thử việc 100% lương Đóng BHXH sau thử việc Cơ chế thưởng hấp dẫn không nơi đâu có: Thưởng welcome onboard, thưởng lợi nhuận quý, thưởng sinh nhật lễ, tết,... Sau 6 tháng có cơ hội phát triển các vị trí cao hơn - được trao quyền, thăng tiến không đợi tuổi. The Leader : chương trình đào tạo quản lý tài năng, bệ phóng trở thành người quản lý suất sắc Những chương trình teambuilding, du lịch định kỳ thú vị
Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:
Tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công. Môi trường tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Mialala-er được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc. Mialala mong muốn tạo một môi trường làm việc để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PALM FOREST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

