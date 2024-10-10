Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

IT phần mềm

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8 Tòa Ladeco, số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Là thành viên tham gia cùng nhóm phát triển sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ du lịch.
Tìm hiểu yêu cầu của khách hàng về nghiệp vụ, thực hiện các công việc liên quan tới phân tích nghiệp vụ như: viết các tài liệu khảo sát yêu cầu, đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống, thiết kế mockup, giao diện, viết kịch bản audit, thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng ...
Đào tạo và giải thích cho các lập trình viên hiểu rõ mong muốn, nghiệp vụ của khách hàng để lập trình viên có căn cứ xây dựng phần mềm.
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu của công ty.
Nghiên cứu và phát triển các phần mềm, sản phẩm, module mới theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nhiệm về nghiệp vụ khách sạn, đã làm việc trực tiếp tại các khách sạn ở các vị trí (GM, FOM) là một lợi thế;
Có khả năng tổ chức, tư duy logic và có hệ thống. Có kỹ năng sử dụng các công cụ quản trị công việc, khả năng đọc hiểu tài liệu, viết tài liệu là một lợi thế.
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, hoặc du lịch;
Kỹ năng công nghệ thông tin (công cụ làm việc)
Có kỹ năng quản lý thời gian tốt; khả năng giải quyết vấn đề; khả năng xử lý sự cố, ...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, thích nghi với môi trường làm việc mới
Có khả năng làm việc độc lập, học hỏi nhanh.
Trung thực, đáng tin cậy, tư duy đổi mới.
Tính cam kết và kỷ luật cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Thu nhập: 10 – 18M
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Thưởng cuối năm
Thưởng Lễ, thưởng dự án, thưởng nóng, cổ phiếu Esop
Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc
Khám sức khoẻ định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế
Môi trường làm việc
Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc
Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng
Khu vực relax tiện nghi với quầy pantry, tủ lạnh, lò vi sóng, máy kẹp bánh mì, máy pha cà phê ...
Được tham gia các hoạt động kết nối hàng tháng, hàng quý, các câu lạc bộ (yoga, bóng đá, cầu lông, chạy bộ ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 08 tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Hà Nội

