Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tiếp nhận và quản lý toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng gửi về dự án, sắp xếp phân loại độ ưu tiên Tham gia làm các công việc BA chi tiết: Thu thập & phân tích thông tin, làm rõ yêu cầu, tài liệu hóa, mô hình hóa nghiệp vụ, đào tạo nghiệp vụ cho Dev Tham gia nghiệm thu phần mềm đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng, đủ yêu cầu của khách hàng Nghiên cứu các sản phẩm phần mềm đối thủ và xu hướng thị trường để đưa ra những ý tưởng cải tiến Nghiệm thu, đánh giá chất lượng và giám sát KPI đối với đối tác outsource xây dựng tài liệu BA Đề xuất quy trình và cải tiến phù hợp cho BA team Thực hiện các công việc do cấp trên giao

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, Quản trị, Thương mại... ưu tiên ứng viên học CNTT Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc Nắm rõ các công việc chi tiết của BA, các kỹ năng BA tốt (phỏng vấn khách hàng, thu thập thông tin, mô hình hóa nghiệp vụ, phân tích yêu cầu...) Có khả năng tương tác tốt với bộ phận nghiệp vụ để tiếp nhận và phân tích các yêu cầu Khả năng giao tiếp, thuyết trình, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án về du lịch và viễn thông là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Tham gia BH Tự nguyện NV Care Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,.. Trợ cấp thai sản hấp dẫn cho nhân viên nữ Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.