Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ Phần Giải pháp Công nghệ ITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Trao đổi cùng khách hàng và các đối tác liên quan để nắm bắt và đáp ứng các nhu cầu của các bên liên quan trong dự án. Phân tích, làm rõ các yêu cầu của khách hàng, mô hình hóa được quy trình hoạt động thực tế trên những thông tin đã thu thập được Xác định các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu người dùng Xây dựng các tài liệu sản phẩm, tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng (URD), yêu cầu hệ thống (SRS), kịch bản kiểm thử chấp nhận... Tham gia nghiệm thu phần mềm đảm bảo phần mềm đáp ứng đúng, đủ yêu cầu của khách hàng Phối hợp với PM, PO và team lập trình viên để thực hiện thành công dự án đảm bảo chất lượng và deadline đã đề ra Thực hiện báo cáo nghiệp vụ của phần mềm lên các công cụ quản lý (Jira) Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí BA Đã có khoảng 01 năm làm việc với một trong các dự án về cổng thanh toán, ví điện tử, chuyển tiền, thanh toán, đối soát, thanh quyết toán, tích hợp,... Có khả năng xây dựng tài liệu nghiệp vụ người dùng, tài liệu nghiệp vụ hệ thống, mô tả chức năng, giới hạn tính năng sản phẩm, vẽ mô hình các quy trình xử lý giao dịch, quy tắc hoạt động vận hành dịch vụ, luồng dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cải thiện/ thiết kế và tối ưu mô hình công việc Có kỹ năng phân tích yêu cầu khách hàng, giới hạn và thống nhất chức năng SPDV; xây dựng & khuyến nghị cho khách hàng lộ trình phát triển các chức năng SPDV

Hiểu sâu về phân tích và thiết kế trải nghiệm người dùng Web, App (UI/UX) Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ: Axure, Visual Paradigm Có khả năng lập trình ngôn ngữ bất kỳ, có khả năng làm việc với CSDL Có kỹ năng thuyết trình, tư vấn và thuyết phục tốt

Có kỹ năng với các phần mềm MS Office, Visio, Project, Balsamiq Khả năng nghiên cứu, giao tiếp và quản lý công việc tốt Khả năng hệ thống hóa và quản lý tài liệu Khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Mức lương: 12-30tr/tháng, Offer lương Net phù hợp năng lực Review lương tối thiểu 01 lần/năm hoặc đột xuất với cá nhân xuất sắc Thưởng tháng lương 13, thưởng dự án, thưởng hiệu quả làm việc cuối năm, thưởng các ngày lễ tết, thưởng cá nhân xuất sắc hàng năm, thưởng thâm niên Áp dụng chính sách ứng lương linh hoạt cho phép CBNV nhận một phần lương khi chưa tới ngày trả lương hàng tháng Một năm 13 ngày phép nguyên lương bao gồm 12 ngày nghỉ phép năm và 1 ngày nghỉ sinh nhật, từ năm thứ 3 mỗi năm làm việc tăng 1 ngày nghỉ Tham gia 1 chuyến dã ngoại công ty và 1 chuyến từ thiện hàng năm Tiệc nhà hàng, vui chơi các ngày lễ lớn trong năm Town Hall hàng quý tại văn phòng/nhà hàng Môi trường làm việc sáng tạo, hiện đại, quản lý theo tiến độ và hiệu quả công việc, nghỉ thứ 7&CN

Chú trọng đào đạo tận tình các kỹ năng mềm, và nghiệp vụ chuyên sâu Đội ngũ lãnh đạo thân thiện, hòa đồng, quan tâm đến sự phát triển của các cá nhân Nhiều hoạt động tinh thần và thể chất lý thú: Guitar ca hát, gaming, bi-lắc, bóng bàn, phượt, ẩm thực.... Không khí vui vẻ, nhiều đồng nghiệp trẻ trung, năng động

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm Gói bảo hiểm sức khỏe cho quản lý và nhân viên có thâm niên Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp: sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

