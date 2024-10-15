Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1129/21 Lạc Long Quân, Phường 11, Tân Bình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thu nhập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty; Hỗ trợ, khuyến khích khách hàng trong công việc định hướng yêu cầu của sản phẩm; Phân tích, đánh giá các đề xuất phát triển hệ thống của khách hàng; Tham gia vào quá trình triển khai dự án cùng với các bộ phận khác trong công ty; Thực hiện document lại các nghiệp vụ; Tối ưu các luồng nghiệp vụ, quy trình; Báo cáo cho trưởng dự án, hoặc cấp quản lý trực tiếp; Tham gia kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao; Các việc khác theo yêu cầu của quản lý;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1,5 - 2 năm làm BA tại các công ty công nghệ, có kinh nghiệm phân tích; Tốt nghiệp các ngành có liên quan; Ưu tiên ứng viên có kiến thức về công nghệ thông tin, kỹ năng quản lý công việc, tư duy tốt; viết document tốt;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước; Tham gia bảo hiểm sức khỏe sau 6 tháng ký hợp đồng chính thức; Tham gia các hoạt động happy hour mỗi tháng, teambuilding hằng năm,...; Thu nhập: Từ 15 triệu - 20 triệu; Thời gian làm việc: 9h00 – 18h00, từ thứ 2 đến thứ 6;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS

