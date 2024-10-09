Tuyển IT phần mềm Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C35 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông

- Tiếp nhận, làm rõ các yêu cầu phát triển công cụ làm việc từ người dùng, nghiên cứu/tìm hiểu các sản phẩm có sẵn trên thị trường để lựa chọn giải pháp phù hợp hoặc đề xuất tự phát triển ứng dụng nội bộ;

- Xây dựng kiến trúc giải pháp, mô hình dữ liệu phù hợp, cụ thể hóa thành các tính năng ứng dụng, thuyết minh để các nhân sự liên quan hiểu rõ và triển khai các công việc tiếp theo (nhân viên thiết kế mockup, nhân viên phát triển ứng dụng);

- Triển khai ứng dụng, đào tạo người dùng sử dụng, thực hiện nghiệm thu sản phẩm và bàn giao cho người phụ trách;

- Xây dựng và quản lý hệ thống các báo cáo trên nền tảng Power BI/Google Looker Studio, thuyết minh cho người dùng hiểu được các báo cáo và hỗ trợ ra các quyết định quản lý/kinh doanh;

- Tham gia tư vấn, triển khai các dự án về quản trị dữ liệu kinh doanh sử dụng hệ thống Data Warehouse.

Các yếu tố mà H.A.S cần ở bạn: - Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí BA

- Có tư duy tốt về logic và xử lý tình huống linh hoạt - Yêu thích và quan tâm tới lĩnh vực phát triển phần mềm - Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT, tài chính kế toán, kinh doanh, thương mại,... - Kỹ năng đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành

- Mức lương: 20tr (thỏa thuận theo năng lực)

- Hỗ trợ ăn trưa miễn phí tại trường

- BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, nghỉ lễ, phép, hiếu, hỉ,...

- Môi trường làm việc lịch sự, văn minh, đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng.

- Được hưởng chế độ ưu đãi về học phí khi cho con theo học tại hệ thống Trường học của công ty

