Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

• Tiếp nhận các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ đối với các sản phẩm Fintech;

• Thực hiện nghiệp vụ phân tích, làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan, đối tác cung cấp dịch vụ;

• Viểt tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD), đặc tả chức năng (FSD), và sơ đồ quy trình nghiệp vụ;

• Xác định và quản lý thay đổi yêu cầu, đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu được làm rõ và được tài liệu hóa đầy đủ;

• Phân tích và đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển và triển khai dự án;

• Tham gia vào quá trình UAT (User Acceptance Testing) và hỗ trợ người dùng trong quá trình triển khai.

• Quản lý các nội dung điều chỉnh của sản phẩm, phân tích mức độ ảnh hưởng của các điều chỉnh đối với tổng thể hệ thống

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương Product Owner, Business Analyst cho sản phẩm

• Từng tham gia phân tích/ xây dựng quy trình/ kinh doanh sản phẩm của các công ty tài chính, cổng thanh toán/ví, ngân hàng là một lợi thế.

• Kỹ năng mô tả bằng BPMN, Use-Case, Prototype;

• Kinh nghiệm/ khả năng làm UI/UX là một lợi thế; Có thể sử dụng Figma, Draw .io, Balsamiq...

• Có kinh nghiệm làm việc với các dự án theo quy trình Agile/Scrum. Quản lý công việc với Jira, Confluence...

• Khả năng giao tiếp tốt, viết tài liệu, truyền đạt tốt;

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

• Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm • Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty) • Ăn trưa tại nhà ăn cơ quan • Quà tặng các ngày lễ trong năm 2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện: • BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 3. Môi trường làm việc hiện đại: • Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại • Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech 4. Phát triển nghề nghiệp: • Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn • Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ • Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực 5. Hoạt động ngoại khóa phong phú: • Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

