Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Tiếp nhận các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ đối với các sản phẩm Fintech;
• Thực hiện nghiệp vụ phân tích, làm rõ yêu cầu và thống nhất với các bên liên quan, đối tác cung cấp dịch vụ;
• Viểt tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD), đặc tả chức năng (FSD), và sơ đồ quy trình nghiệp vụ;
• Xác định và quản lý thay đổi yêu cầu, đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu được làm rõ và được tài liệu hóa đầy đủ;
• Phân tích và đề xuất giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển và triển khai dự án;
• Tham gia vào quá trình UAT (User Acceptance Testing) và hỗ trợ người dùng trong quá trình triển khai.
• Quản lý các nội dung điều chỉnh của sản phẩm, phân tích mức độ ảnh hưởng của các điều chỉnh đối với tổng thể hệ thống

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương Product Owner, Business Analyst cho sản phẩm
• Từng tham gia phân tích/ xây dựng quy trình/ kinh doanh sản phẩm của các công ty tài chính, cổng thanh toán/ví, ngân hàng là một lợi thế.
• Kỹ năng mô tả bằng BPMN, Use-Case, Prototype;
• Kinh nghiệm/ khả năng làm UI/UX là một lợi thế; Có thể sử dụng Figma, Draw .io, Balsamiq...
• Có kinh nghiệm làm việc với các dự án theo quy trình Agile/Scrum. Quản lý công việc với Jira, Confluence...
• Khả năng giao tiếp tốt, viết tài liệu, truyền đạt tốt;

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
• Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm • Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty) • Ăn trưa tại nhà ăn cơ quan • Quà tặng các ngày lễ trong năm 2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện: • BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm 3. Môi trường làm việc hiện đại: • Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại • Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech 4. Phát triển nghề nghiệp: • Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn • Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ • Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực 5. Hoạt động ngoại khóa phong phú: • Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L4-05 tầng 4 N02-TNL Plaza Goldseason, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

