Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA
- Hà Nội: Lô 14.1 Tòa HH – Thái Hà, Bộ Công An, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Mảng công việc nghiệp vụ cho các dự án Chuyển đổi số (Hệ thống quản trị toàn diện cho doanh nghiệp; Hệ thống tự động hóa quy trình - RPA), bao gồm:
Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu đặc tả
Kiểm thử sản phẩm
Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên các chuyên ngành IT
Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm
Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên Nữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành
Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
