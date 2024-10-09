Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 14.1 Tòa HH – Thái Hà, Bộ Công An, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Mảng công việc nghiệp vụ cho các dự án Chuyển đổi số (Hệ thống quản trị toàn diện cho doanh nghiệp; Hệ thống tự động hóa quy trình - RPA), bao gồm: Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu đặc tả Kiểm thử sản phẩm Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;

Mảng công việc nghiệp vụ cho các dự án Chuyển đổi số (Hệ thống quản trị toàn diện cho doanh nghiệp; Hệ thống tự động hóa quy trình - RPA), bao gồm: Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu đặc tả Kiểm thử sản phẩm Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống

Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu đặc tả Kiểm thử sản phẩm Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống

Phân tích nghiệp vụ và viết các tài liệu đặc tả

Kiểm thử sản phẩm

Viết tài liệu, đào tạo, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng

Hỗ trợ người dùng sử dụng hệ thống

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới;

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên các chuyên ngành IT Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc Ưu tiên Nữ

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học, ưu tiên các chuyên ngành IT

Có kiến thức/kinh nghiệm về BA tối thiểu 01 năm

Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, có lập trường, có trách nhiệm trong công việc

Ưu tiên Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật Lao động hiện hành

Chính sách phúc lợi toàn diện theo quy định của Công ty: Chế độ tham quan, nghỉ mát; Khám sức khỏe định kì hàng năm

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung và tôn trọng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ DINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin