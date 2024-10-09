Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty CP Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Technopark, KĐT Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nhiệm vụ:

- Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm (Product Lifecycle) bao gồm thu thập, tổng hợp, sắp xếp các yêu cầu của BP về sản phẩm Công nghệ thông tin, xây dựng tầm nhìn sản phẩm (product vision) và lộ trình phát triển (product roadmap/backlog), và phối hợp thực hiện chặt chẽ với Bộ phận Phát triển sản phẩm để phát triển các sản phẩm Công nghệ thông tin hướng người sử dụng (user-centric), hiện đại, khả dụng, đúng thời hạn và chất lượng cao

- Trực tiếp tham gia vào các quy trình kiểm thử sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng, tính khả dụng của sản phẩm: Bao gồm tham gia hỗ trợ cùng Tester trong các giai đoạn xây dựng testcase, SIT, UAT với keyuser

- Phân tích, nhận diện các thách thức, vấn đề (bao gồm cả vấn đề nghiệp vụ và kỹ thuật) trong sử dụng sản phẩm để tiến hành thực hiện cải tiến, thay đổi

- Xây dựng, quản lý, cập nhật bộ tài liệu bao gồm tài liệu yêu cầu, thiết kế, kiểm thử, hướng dẫn sử dụng, Demo & Training

- Xây dựng và thực hiện A/B testing

- Nghiên cứu và phân tích (cả định tính và định lượng) hành vi sử dụng của người sử dụng (bao gồm thu thập weblog, hoặc ứng dụng các công cụ như hotjar) để nâng cao chất lượng, tính khả dụng của sản phẩm

- Xây dựng các business case (bảng phân tích một dự án), phân tích rủi ro với các tính năng và sản phẩm mới

- Phối hợp thực hiện với các Bộ phận chặt chẽ nhằm đảm bảo các sản phẩm Công nghệ thông tin hỗ trợ trong các thao tác nghiệp vụ bao gồm mua sắm nội bộ, quản lý tài sản, kinh doanh, marketing, chăm sóc khách hàng

- Đảm bảo các sản phẩm Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn cũng như định hướng phát triển của Vinhomes

Các nhiệm vụ khác:

- Phối hợp thực hiện với Bộ phận thiết kể sản phẩm để thiết kế, xây dựng thương hiệu / phát triển đồ họa, và quản lý các tiêu chuẩn trải nghiệm của người sử dụng (bao gồm Design System) đảm bảo tính thống nhất, trải nghiệm xuất sắc, và đúng theo quy định quy chế của Vinhomes

- Phối hợp thực hiện với Bộ phận thiết kế sản phẩm để nghiên cứu sản phẩm (Product Research) nhằm hiểu về hành vi, mục đích, động lực và nhu cầu của người dùng theo một cách khách quan, tránh nhìn nhận vấn đề theo suy nghĩ cá nhân, suy nghĩ đóng hộp

- Xây dựng chân dung khách hàng và các giả định để xác định nhóm khách hàng chính và tạo nên một chân dung khách hàng đại diện, hay còn gọi là Personas

- Thử nghiệm sản phẩm (Product Testing) để xác định vấn đề mà người dùng gặp phải khi tương tác với sản phẩm bằng cách thu thập và phân tích các phản hồi để tạo ra UX tốt hơn (bao gồm phân tích weblog, triển khai các giải pháp như Hotjar)

- Tham gia khi được yêu cầu đào tạo

- Chủ động tham gia các cộng đồng Product Management để nắm bắt xu hướng phát triển hệ thống, công nghệ nói chung và trong ngành nghề Bất động sản nói riêng

- Đề xuất sáng kiến thay đổi, nghiên cứu, áp dụng công cụ tiên tiến nâng cao chất lượng và tốc độ hoàn thành phát triển sản phẩm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm Phân tích nghiệp vụ, Phân tích sản phẩm, phân tích hệ thống

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty phát triển sản phẩm CNTT, outsourcing, startup

- Nhiều kinh nghiệm với các công cụ thiết kế / wireframe như Figma, Moqups Balsamiq, Hotjar và các công cụ quản lý sản phẩm như Jira/Confluence, Redmine

- Có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các buổi workshop thu thập yêu cầu, phân tích yêu cầu

- Là người chi tiết và có kiến thức chắc trong các quy trình tài liệu hoá

- Có kỹ năng & thành thao trong giao tiếp bao gồm cả viết và trao đổi trực tiếp

- Có kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm trong mô hình Agile là lợi thế

- Tốt nghiệp các trường đại học

- Có khả năng làm việc độc lập, nhóm, có tính nghiên cứu tìm tòi, giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt

- Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty CP Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Bộ luật Lao động;

- Hưởng các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn: được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool...

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

- Ký hợp đồng thử việc 02 tháng, qua thử việc ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes

