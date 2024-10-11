Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN
- Hà Nội: Tầng 6, Center Point, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty
Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm
Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: danh dánh các tính năng (Feature List), tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh sách kịch bản sử dụng (Use case list), bố cục sản phẩm (Wire frame), ...
Chịu trách nhiệm chính trong các buổi tìm hiểu và bàn giao nghiệp vụ (Knowledge Transfer)
Lên ý tưởng giao diện tạo mock-up cho sản phẩm
Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng công việc
Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm
Hộ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty
Làm cầu nối giữa bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm với khách hàng hoặc nội bộ công ty.
Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.
Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty
Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm
Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: danh dánh các tính năng (Feature List), tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh sách kịch bản sử dụng (Use case list), bố cục sản phẩm (Wire frame), ...
Chịu trách nhiệm chính trong các buổi tìm hiểu và bàn giao nghiệp vụ (Knowledge Transfer)
Lên ý tưởng giao diện tạo mock-up cho sản phẩm
Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng công việc
Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm
Hộ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty
Làm cầu nối giữa bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm với khách hàng hoặc nội bộ công ty.
Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến toán, kinh tế, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hoặc tương đương
Có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu và viết tài liệu
Có kiến thức, kinh nghiệm về những quy trình, nghiệp vụ thông dụng liên quan đến kinh tế, tài chính, quản lý doanh nghiệp.
Giao tiếp hiệu quả
Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, chính xác
Tinh thần trách nhiệm cao
Ưu tiên:
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống issue tracking như Jira, ... Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và truy vấn dữ liệu Có kinh nghiệm, hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý giáo dục (Learning Management System) là một lợi thế. Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm đảm nhiệm vị trí BA Tiếng Anh cơ bản Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, diễn giải, truyền đạt thông tin/ vấn đề Quản lý thời gian, quản lý công việc
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống issue tracking như Jira, ...
Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và truy vấn dữ liệu
Có kinh nghiệm, hiểu biết về quy trình, nghiệp vụ liên quan đến việc quản lý giáo dục (Learning Management System) là một lợi thế.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm đảm nhiệm vị trí BA
Tiếng Anh cơ bản
Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, diễn giải, truyền đạt thông tin/ vấn đề
Quản lý thời gian, quản lý công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN Thì Được Hưởng Những Gì
Hình thức công việc: Toàn thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6(Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h00-17h00.)
Có chế độ làm việc WFH 3 ngày/ tháng, được thêm ngày phép trong tháng sinh nhật nhân viên.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...theo quy định luật lao động.
Lộ trình thăng tiến, có cơ hội lên vị trí cao hơn xét theo kết quả làm việc.
Thưởng các ngày sinh nhật, lễ, Tết;
Làm việc trong ngành giáo dục, có cơ hội và môi trường sử dụng và phát triển tiếng Anh.
Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ (On-job training).
Các hoạt động xây dựng đội nhóm, du lịch công ty.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.
Không bắt buộc đồng phục, thoải mái, linh động trong lựa chọn trang phục.
Phụ cấp laptop, gửi xe.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BLUE OCEAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI