Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Lilama 10, 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với khách hàng Phân tích và xác định phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu chức năng sản phẩm với khách hàng Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả chức năng hệ thống Thống nhất nghiệp vụ với khách hàng bằng tài liệu URD Tham gia rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi triển khai cho khách hàng

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành có liên quan như: Kinh tế, Kỹ thuật, Quản trị, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin...

- Kinh nghiệm ở vị trí tương đương: Nam, Có 2 năm kinh nghiệm BA phần mềm hệ thống ERP, MES hoặc 2 năm kinh nghiệm làm quản lý sản xuất, kế hoạch sản xuất tại nhà các máy. Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ kế toán

Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận, upto 25 triệu (Cao hơn tùy kinh nghiệm) Chính sách, chế độ lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ... Review lương 2 lần/ năm; Lương tháng 13 Chế độ phúc lợi: lễ tết, cưới, ốm đau, sinh nhật, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, quý, năm, nghỉ mát 1 lần/năm... Môi trường làm việc thân thiện,học tập, mở rộng kiến thức về tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp Cơ hội làm việc cùng đội ngũ tư vấn doanh nghiệp và công nghệ thông tin yêu nghề và giàu kinh nghiệm. Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến cho từng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

