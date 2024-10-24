Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
- Hồ Chí Minh: 210 Bùi Văn Ba, Quận 7
Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty;
- Phân tích thiết lập các công cụ quản trị, giảm thiểu rủi ro tài chính. Tổng hợp báo cáo cho TP.Tài chính về tình hình, hiệu quả tài chính;
- Phối hợp với kế toán viên và các bộ phận phân tích chỉ tiêu hiệu quả về doanh thu, chi phí, tài chính, để phục vụ báo cáo quản trị, thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu;
- Tiến hành lên kế hoạch và đưa ra các phương án huy động vốn cũng như tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp;
- Xây dựng quy trình quản lý nguồn tài chính cho doanh nghiệp một cách hợp lý và chặt chẽ;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát tài chính và đưa ra kế hoạch điều chỉnh kịp thời đến BGD.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực phân tích tài chính.
- Am hiểu các nghiệp vụ tài chính, kế toán, ngân hàng.
- Có khả năng lập kế hoạch và các báo cáo tài chính.
- Nhanh nhạy với các biến động, xu hướng tài chính, tư duy logic, tư duy hệ thống.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
- Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
