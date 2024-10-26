Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 121 - 123 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Thiết lập, thẩm định các thông tin liên quan đến tài chính của doanh nghiệp;

- Tiến hành lên kế hoạch và đưa ra các phương án huy động vốn cũng như tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp;

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các tổ chức tín dụng;

- Duy trì các điều kiện tín dụng mà Tổ chức tín dụng yêu cầu;

- Soạn thảo đề nghị cấp tín dụng, phương án vay vốn, hợp đồng tín dụng...;

- Định kỳ phân tích tài chính Doanh nghiệp.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, kế toán, kiểm toán, tài chính... và các ngành liên quan.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường; ưu tiên các ứng viên 1 năm kinh nghiệm trở lên;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Khả năng tư duy, Có thể chịu áp lực cao trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian, Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Chính trực, tuân thủ, cởi mở, hòa đông, nhanh nhẹn, cẩn thận chịu khó và thích giao lưu.

Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

- Thời gian làm việc linh hoạt do Quản lý trực tiếp quyết định, không áp dụng chấm công, đảm bảo hoàn thiện theo mục tiêu, chất lượng, tiến độ công việc;

- Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Được đào tạo nhiều kỹ năng nhằm phát triển lên vị trí cao hơn;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của toàn Tập đoàn như: Chương trình dã ngoại, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè,....;

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Pro Company

