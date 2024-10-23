Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Đầu tư và Tài trợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu tư và Tài trợ Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm công nghiệp Phú Minh

- Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân tích và đánh giá triển vọng kinh tế thế giới
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật và nắm bắt được các số liệu kinh tế vĩ mô (GDP, Inflation, PMI, Employment rate,...) cũng như các tin tức chính trị có liên quan, ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước có tầm ảnh hưởng lớn tới kinh tế thế giới như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản.
- Nắm được chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của các các nước kể trên.
- Thực hiện báo cáo định kì hàng tháng đánh giá, cập nhật triển vọng kinh tế của các nước kể trên
2. Phân tích và đánh giá triển vọng kinh tế trong nước
- Cập nhật số liệu kinh tế vĩ mô (GDP, Inflation, PMI, Industrial Production,...) định kì hàng tháng
- Nắm được chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong nước.
- Thực hiện báo cáo định kì hàng tháng đánh giá, cập nhật triển vọng kinh tế trong nước
- Đưa ra khuyến nghị đối với lớp tài sản phù hợp để đầu tư trong từng thời kì.
3. Ngành và các doanh nghiệp trong ngành
- Thực hiện phân tích ngành đối với ngành mới mà phòng tài chính chưa tiếp cận. (các yếu tố ảnh hưởng tới cung cầu ngành, quy trình sản xuất, phân tích PEST, Five forces, Critical Success Factors)
- Thường xuyên cập nhật thông tin, đánh giá lại triển vọng ngành định kì.
- Phân tích các doanh nghiệp trong ngành (vị thế doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, SWOT analysis, phân tích chỉ số tài chính, kế hoạch kinh doanh) định giá và đưa ra khuyến nghị đối với các doanh nghiệp thuộc ngành mà nhân viên phụ trách.
- Thường xuyên cập nhật thông tin doanh nghiệp và định giá lại doanh nghiệp khi có sự kiện trọng yếu. Cập nhật kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà nhân viên phụ trách định kỳ hàng quý.
4. Dự báo xu hướng giá nguyên vật liệu
- Cập nhật các thông tin, số liệu ảnh hưởng tới cung cầu của các loại nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất của công ty theo yêu cầu
- Dự báo xu hướng giá nguyên vật liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính/Độ tuổi: Nam/Nữ - Từ 25 tuổi trở lên
2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế.
Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc CFA lv1 là một lợi thế.
3. Tin học VP: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Microsoft office);
Có khả năng phân tích data là một lợi thế
4. Kinh nghiệm liên quan: Kinh nghiệm tối thiểu ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương
5. Kiến thức chuyên môn: Nắm rõ các kiến thức về tài chính, kinh tế, kế toán
6. Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục
- Kỹ năng quản lý sắp xếp thời gian
- Kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng phần mềm
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và đối mặt áp lực
....
7. Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, chịu áp lực công việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao.
8. Yêu cầu khác: Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc, nghỉ ngơi
- Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính
Hàng ngày: Từ 8h00 -17h00, nghỉ trưa từ 11h45-13h30
Hàng tuần: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7
- Thời gian nghỉ: Nghỉ chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định Công ty và NN
2. Được trang bị các phương tiện làm việc
Máy tính bàn, VPP, Bàn ghế làm việc
3. Lương, thưởng, phúc lợi Theo quy chế lương, thưởng của Công ty (Mã tài liệu: ...)
4. Đánh giá kết quả thực hiện công việc
Được cấp trên đánh giá KQTH công việc hàng tháng theo biểu mẫu ...
5. Đào tạo, phát triển Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn do cá nhân đềxuất hoặc Công ty cử đi học.
6. Thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Thiên Hà

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Lường, Phường Bạch Sam, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phan-tich-tai-chinh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job222388
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ NAM PHƯƠNG
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ UỐNG MỚI
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG MỚI ET VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RAYCONG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH RAYCONG (VIỆT NAM)
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty CP G&P Mama sữa non làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty CP G&P Mama sữa non
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty cổ phần Bất Động Sản Ticaland
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Công nghệ Binary Bridge Labs làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Binary Bridge Labs
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công ty cổ phần Lumi Việt Nam
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOLA KIDS
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Anna Lee Group
10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ICORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Cores Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Cores Việt Nam
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN S-TEC SYSTEM VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN S-TEC SYSTEM VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội - Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Ogino Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD Công Ty TNHH Ogino Việt Nam
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD Công ty TNHH Hoei VN
600 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư VK
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Đức Anh Educonnect làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Đức Anh Educonnect
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Data Analyst TurnKey FBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu TurnKey FBA
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Cơ Khí Vimech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Vimech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đại diện kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Cloud Engineer B.Braun Vietnam Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận B.Braun Vietnam Company Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 980 USD CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
780 - 980 USD Chưa có kinh nghiệm