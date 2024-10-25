Tuyển Chuyên Viên Phân Tích thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, 1A,2 số 389 Đê La Thành, phường Thành Công, quận Ba Đình, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Xây dựng các báo cáo phân tích hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn, của Công ty và của khách hàng bao gồm nhưng không hạn chế:

1.1. Báo cáo phân tích biến động các mã chứng khoán;

1.2. Báo cáo phân tích thị trường chứng khoán;

1.3. Báo cáo phân tích ngành;

1.4. Báo cáo kinh tế vĩ mô;

1.5. Báo cáo phân tích chuyên sâu

2. Xây dựng các báo cáo phân tích ngành, kinh tế vĩ mô, phân tích đánh giá và định giá sơ bộ giá trị của doanh nghiệp phục vụ hoạt động M&A

3. Dự thảo báo cáo phân tích, đánh giá mức độ hấp dẫn của cổ phiếu, trái phiếu của khách hàng sử dụng dịch vụ đấu giá và đại lý phát hành

4. Công việc khác

4.1. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

4.2. Quản lý trang thiết bị, công cụ, dụng cụ lao động được giao

4.3. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành tài chính, kế toán hoặc các ngành liên quan. Có từ 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phân tích/Đầu tư ở các Công ty Chứng khoán/Quản lý Quỹ. Ưu tiền các ứng viên có chứng chỉ chuyên môn như CFA, Chứng chỉ hành nghề Phân tích do UBCK cấp. Kiến thức về tài chính, chứng khoán, ngân hàng, các sản phẩm và công cụ đầu tư, phân tích tài chính, các qui định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư.

Tốt nghiệp Đại học các ngành tài chính, kế toán hoặc các ngành liên quan.

Có từ 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Phân tích/Đầu tư ở các Công ty Chứng khoán/Quản lý Quỹ. Ưu tiền các ứng viên có chứng chỉ chuyên môn như CFA, Chứng chỉ hành nghề Phân tích do UBCK cấp.

Kiến thức về tài chính, chứng khoán, ngân hàng, các sản phẩm và công cụ đầu tư, phân tích tài chính, các qui định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư.

Tại Công ty CP Chứng khoán Alpha Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h/ngày, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật; Thu nhập từ 10 - 14 triệu/ tháng. Thỏa thuận theo năng lực làm việc; Có phụ cấp ăn trưa 730k và chi phí gửi xe máy hàng tháng; Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc; Thưởng tháng lương thứ 13, Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm; Tham gia đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước; Được làm việc trong môi trường thân thiện, luôn khuyến khích tinh thần sáng tạo.

Thời gian làm việc: 8h/ngày, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật;

nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật

Thu nhập từ 10 - 14 triệu/ tháng. Thỏa thuận theo năng lực làm việc;

Thu nhập từ 10 - 14 triệu/ tháng

Có phụ cấp ăn trưa 730k và chi phí gửi xe máy hàng tháng;

Có phụ cấp ăn trưa 730k và chi phí gửi xe máy hàng tháng

Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc;

Thưởng tháng lương thứ 13, Lễ, Tết, sinh nhật, tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm;

Tham gia đóng BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước;

Được làm việc trong môi trường thân thiện, luôn khuyến khích tinh thần sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Chứng khoán Alpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin