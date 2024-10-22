Tuyển Thiết kế Công nghiệp TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thiết kế Công nghiệp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Truy xuất, quản trị và cung cấp dữ liệu trên Oracle bằng SQL.

- Xử lý và phân tích dữ liệu bằng MS Excel (cơ bản đến nâng cao).

- Có khả năng tư duy logic và drainstrom tốt.

- Đảm bảo tính chính xác và sửa lỗi dữ liệu theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Hệ thống thông tin. - Có kiến thức về SQL trên Oracle và MS Excel. - Kỹ năng phân tích, tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ. - Khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực, sẵn sàng học hỏi.

Hệ thống thông tin.

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc 8.000.000 VND/tháng

- Thu nhập chính thức: 15.000.000 – 22.000.000 VND/ tháng

- Được đào tạo bài bản trong tháng đầu tiên làm việc

- Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu,...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

- Chính sách phúc lợi tốt: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay,

- Thưởng Lễ, Tết, doanh thu quý, năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

