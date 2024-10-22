Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh cho ngành hàng

- Lập báo cáo doanh số hàng ngày / hàng tuần của các Trung tâm / Chi nhánh

- Tương tác với GĐ Chi Nhánh và các bộ phận khác để đưa ra cảnh báo / phân tích kinh doanh

- Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh

- Theo dõi thị trường, đưa ra đánh giá nhận định

- Xây dựng và đề xuất chương trình khuyến mại

- Phân tích P&L hàng tháng, quý, năm;

- Thực hiện các công việc admin của Khối.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành: kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, kế hoạch đầu tư...);

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực Kế hoạch/Tài chính

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí: Phân tích kinh doanh, Kế hoạch Kinh doanh... trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm/hàng hóa.

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/Lương chính: 15.000.000 - 20.000.000

Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.

2/Thưởng:

Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;

Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;

Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.

3/Chế độ đãi ngộ khác:

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

