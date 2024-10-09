Tuyển Quản lý dự án xây dựng Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CMC Tower, 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Phân tích kết quả kinh doanh theo SPDV

Phân tích kết quả phát triển kinh doanh

- Phân tích kết quả kinh doanh (Nền, Làm mới, Hủy, Số lượng KH, ...) theo Sản phẩm dịch vụ của Công ty theo Nhóm chính và Chi tiết SPDV nhỏ - Phân tích kết quả kinh doanh; Đặc tính về thị trường, khách hàng và cách thức bán hàng từng SPDV phù hợp của từng Khối Kinh doanh - Phân tích về hành vi sử dụng của Khách hàng theo SPDV (DV được sử dụng nhiều, Mục đich sử dụng, etc)

Quản trị Danh mục sản phẩm dịch vụ

- Danh mục dịch vụ/ tính năng: + Hiểu, sắp xếp và quản trị toàn bộ danh mục sản phẩm dịch vụ của Công ty bao gồm Tự phát triển và Hợp tác (Product & Service Map) + Quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ nhỏ theo các Nhóm chính của Công ty - Lộ trình phát triển (Roadmap): Theo dõi và đánh giá tiến độ phát triển - Quản lý ra mắt sản phẩm dịch vụ mới: Xây dựng kế hoạch ra mắt và theo dõi (tracking) tiến độ: + Chính sách giá và gói offering (Khối Đầu tư) + Cập nhật danh mục loại dịch vụ và gói cước trên Hệ thống doanh thu của Công ty (Ban Chuyển đổi Số, TT QTDL KH - Khối DVKH) + Chuẩn bị Tài liệu Internal và External Đào tạo nội bộ, Pre-sales (Khối Sản xuất) và Chương trình, nội dung truyền thông, Marketing (Ban MKT) - Trao đổi với Đối tác và các Bộ phận nội bộ (Partnership), Kỹ thuật để xây dựng các dải sản phẩm dịch vụ hợp tác.

2. Quản trị danh mục SPDV, nguồn lực, tài liệu và quy trình

Quản trị nguồn lực cho SPDV

- Tài nguyên hạ tầng & đầu tư: Theo dõi tổng tài nguyên, hiệu suất sử dụng - Nguồn lực nhân sự: Theo dõi tổ chức, nguồn lực nhân sự con người thực hiện phát triển, cung cấp SPDV

Quy trình/ Tài liệu

- Quy trình: Xây dựng quy trình Đề xuất phát triển SPDV (Roadmap) và Ra mắt SPDV - Tài liệu: Đánh giá SPDV định kỳ Tháng/ Quý/ Năm và Quản trị tài liệu ra mắt SPDV cho External; Internal cho Nội bộ (Sales, NS non-Tech)

3. Nghiên cứu thị trường về Đối thủ, SPDV và thực hiện phân tích đề xuất thúc đẩy SPDV

- Cập nhật thị trường, đối thủ Nghiên cứu cùng Khối Kỹ thuật sản xuất về Nhu cầu khách hàng, Xu hướng công nghệ - So sánh sản phẩm của CMC với sản phẩm tương tự của Đối thủ. - Cập nhật thay đổi của Đối thủ về Sản phẩm, Offerings, Kinh doanh, Tổ chức.

4. Báo cáo

- Báo cáo chiến lược về Kinh doanh, SPDV - Báo cáo định kỳ cho Ban điều hành, HĐQT, Tập đoàn và theo yêu cầu phát sinh

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc

Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm làm việc full-time tối thiểu 2 năm

Ưu tiên chuyên ngành hoặc kinh nghiệm liên quan đến các lĩnh vực: Công nghệ Thông tin, Quản trị sản phẩm, Phát triển sản phẩm phần mềm (Product Owner,...)

Tư duy logic, nhanh, cẩn thận, tỉ mỉ và tổ chức sắp xếp tốt Chịu được áp lực cao Ngoại hình khá, Khả năng giao tiếp tốt Sử dụng thành thạo PowewPoint Trình độ tiếng Anh từ Intermediate trở lên (Đọc hiểu tài liệu và Giao tiếp)

Ưu tiên

Yêu thích công nghệ Có thể OT/ Làm việc ngoài giờ vào những thời điểm quan trọng Đã từng làm việc tại các công ty công nghệ sản phẩm starups hoặc công nghệ lớn tương tự CMC

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

– Mức thu nhập hấp dẫn + KPI + phúc lợi Lễ tết

– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và phúc lợi khác.

– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PJICO (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

– Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)

– Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới

– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng

– Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

– Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Văn hoá môi trường làm việc:

– Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom V1000 TOP CÔNG TY

