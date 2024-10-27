Tuyển Chuyên Viên Phân Tích thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thực hiện quy trình lập ngân sách, theo dõi và giám sát các hoạt động tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo sự hiệu quả và tuân thủ kế hoạch. Quản lý và giám sát các chỉ số tài chính của doanh nghiệp cũng như các dự án, đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng tài chính. Thiết lập và duy trì các công cụ quản trị tài chính, giảm thiểu rủi ro thông qua việc kiểm soát chi phí và tối ưu hóa nguồn lực tài chính. Phân tích tình hình tài chính và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa doanh thu, chi phí và đa dạng hóa các nguồn huy động vốn cho công ty. Theo dõi, lập báo cáo tình hình tài chính doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động các bộ phận. Các yêu cầu khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ sinh năm 1992 – 1996 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan. Có 5 năm kinh nghiệm trở lên, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên phân tích tài chính tài chính/phân tích kinh doanh tại các doanh nghiệp tài chính, chứng khoán, công nghệ. Nắm vững và am hiểu sâu sắc các nghiệp vụ, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán của tổ chức. Có tư duy hệ thống hóa, hoạch định và phân tích tốt. Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint, BI...) Năng động, sáng tạo, nhạy bén, chịu được áp lực cao trong công việc. Có chứng chỉ về quản lý tài chính như CPA, ACCA, CFA là lợi thế.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng. Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng. Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,... Cơ chế quyền lợi, phúc lợi khác: Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cơ chế quyền lợi, phúc lợi khác: Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày. Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe. Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng. Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con). Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao. Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

