Tuyển Đầu tư và Tài trợ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

Đầu tư và Tài trợ

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tổng hợp và phân tích các thông tin kinh tế vĩ mô, nhận định xu hướng thị trường tài chính, sự dịch chuyển vốn đầu tư vào các ngành để đề xuất đầu tư. Phân tích cơ bản/phân tích kỹ thuật, định giá, đánh giá tiềm năng và định kỳ cập nhật các chỉ số tài chính, thông tin biến động của cổ phiếu/trái phiếu các doanh nghiệp, quản trị rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu/trái phiếu của doanh nghiệp. Tìm kiếm, đề xuất và thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, các danh mục ủy thác đầu tư tuân theo Quy chế đầu tư của Công ty. Triển khai hoạt động Hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên dưới 30 tuổi. Yêu thích, đam mê đầu tư và am hiểu về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán. Tốt nghiệp đại học chính quy ngành: kinh tế, tài chính, chứng khoán, kiểm toán, kế toán, tài chính - ngân hàng. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tập/làm việc tại các công ty chứng khoán, công ty đầu tư tài chính, quản lý quỹ.... Trung thực, cẩn thận, chi tiết, kỷ luật cao và trách nhiệm cao trong quá trình làm việc. Tư duy logic mạch lạc, rõ ràng, có khả năng nhận định, phân tích và tổng hợp dữ liệu tốt. Có kỹ năng: làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt; giao tiếp, thuyết trình, tin học và tiếng Anh tốt. Ưu tiên ứng viên: Có chứng chỉ về đầu tư, tài chính, kế toán, kiểm toán,... Có khả năng đọc và phân tích tốt báo cáo tài chính. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sử dụng phương pháp Elliott Wave, Fibonacci trong phân tích đầu tư. Có bằng lái xe B1 hoặc B2.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương khởi điểm từ 7,5 triệu – 10 triệu (thỏa thuận theo năng lực ứng viên) + phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày làm việc + lương kinh doanh được hưởng trên lợi nhuận thực tế và được tạm ứng theo quý (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn). Thưởng theo hiệu quả công việc. Xét tăng lương, phụ cấp định kỳ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. Chế độ phúc lợi như khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, teambuilding, sinh nhật, quà tết, 8/3, 20/10... Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7, Chủ nhật. Buổi sáng: từ 07h30 – 11h30; Buổi chiều: từ 13h00 – 16h30 (7,5 tiếng/ngày).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM DẦU KHÍ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 15 ngõ 22 Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

